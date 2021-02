EUR/USD: Schwaches Kursbild

Das Währungspaar Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) rutschte zur Wochenmitte unter eine wichtige Unterstützung aus dem dritten Quartal 2020 und hat dadurch ein kleines Verkaufssignal ausgelöst. Sorgen bereitet das Kursmuster der letzten Monate, es könnte auf eine Trendwende hinweisen.

Zu Beginn von 2020 notierte EUR/USD noch im Bereich von 1,11 USD, nach dem Corona-Crash im Frühjahr setzte sich der Euro gegenüber dem US-Dollar merklich in Bewegung und stieg bis Anfang dieses Jahres auf 1,2349 USD an. Doch schon die letzten Wochen des Dezembers zeigten eine abnehmende Aufwärtsdynamik, diese entlud sich in 2021 in einem Abwärtstrend sowie Abschlägen auf 1,2010 USD. Nimmt man nun den Kursverlauf seit Anfang Dezember genauer unter die Lupe, könnte man hieraus durchaus eine SKS-Formation ableiten. Der Kursbereich um 1,2010 USD wurde verlassen und somit die Nackenlinie der SKS-Formation, womit entsprechende Chancen auf der Unterseite eröffnet worden sind.

Engmaschige Beobachtung notwendig

Kurzfristig könnte es zurück in den Bereich von 1,2010 USD aufwärts gehen, übergeordnete Ziele sind nach dem Bruch der ersten Marke um 1,1871 bzw. 1,1802 USD zu suchen. Genau hierauf könnte man dann ein kurzfristiges Short-Investment z.B. über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA3HVQ abschließen. In ruhigeres Fahrwasser und eine bullische Ausgangslage kehrt EUR/USD hingegen erster oberhalb von 1,22 USD zurück. In diesem Szenario wären dann weitere Zugewinne an 1,2349 und 1,2411 USD vorstellbar. Das wird sich allerdings erst auf dem aktuell Kursniveau noch entscheiden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,2105 // 1,2136 // 1,2189 // 1,2265 Unterstützungen: 1.1952 // 1,1916 // 1,1871 // 1,1802

Fazit

Solange das Paar EUR/USD nachhaltig unter 1,20 USD bleibt, ergeben sich Short-Chancen mit Zielen bei 1,1916 und 1,1871 US-Dollar. Bei erweitertem Konsolidierungsbedarf könnte es sogar zurück auf den EMA 200 bei 1,1802 USD weiter abwärts gehen. Für jeden dieser Teilabschnitte kann dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA3HVQ zum Einsatz kommen. Bei einem Test der nächstgrößeren Unterstützung von 1,1871 USD ergibt sich somit Renditepotenzial von rund 20 Prozent, der Schein dürfte bei 4,96 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte bei einem Einstieg das Niveau von 1,2060 USD jedoch nicht unterschreiten, wodurch sich eine Verlustbegrenzung im vorgestellten Schein von 3,38 Euro ergibt.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA3HVQ

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,20 - 4,21 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1,2461 US-Dollar

Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,2461 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,1962 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,96 Euro Hebel: 23,8

Kurschance: + 20 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.