EUR/USD: Relative Wahrnehmung von Risiken

Und dies zeige sich nicht nur in einer temporären Fortsetzung der Euro-Erholung, sondern auch in einer Abschwächung typischer Fluchtwährungen wie Schweizer Franken und Yen. Allerdings nur im Verhältnis zur Gemeinschaftswährung, nicht aber gegenüber dem US-Dollar. Dabei dürfte es sich gestern auch angesichts fehlender neuer wichtiger Wirtschaftsdaten in erster Linie um eine Wahrnehmung verminderter politischer Risiken bei den Marktteilnehmern gehandelt haben. Denn der Risikoappetit der Entscheider falle mit der relativen Beruhigung der Ereignisse in Italien zusammen.









Zwar müsse die neue italienische Regierung nach ihrer Vereidigung mit der Vertrauensabstimmung in beiden Häusern des Parlaments noch eine letzte Hürde nehmen. Dies dürfte jedoch angesichts einer Mehrheit von 14 Stimmen im 320 Sitze umfassenden Senat kein Problem darstellen. Aber an der grundsätzlichen politischen Linie der Koalition aus Lega Nord und der Fünf-Sterne-Partei dürfte sich nichts geändert haben. So gesehen sind die politischen Risiken absolut betrachtet keineswegs vom Tisch, doch scheinen sie sich im Lichte der in der vergangenen Woche noch befürchteten vorgezogenen Neuwahlen als geringfügiger auszunehmen - relativ gesehen, so die Deutsche Bank AG.Auf der anderen Seite sei es bemerkenswert, dass die Risikofreude der Marktteilnehmer größer als die positiven jüngsten ökonomischen Entwicklungen in den USA sei. Denn die Zahlen zum Arbeitsmarkt vom vergangenen Freitag hätten nicht nur die Erwartungen steigender Leitzinsen wieder nach oben schnellen lassen. So liege die implizite Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung für den 13. Juni (vgl. CME FedWatch Tool) wieder bei 94 Prozent und diejenige für vier Zinserhöhungen in diesem Jahr bei 38,5 Prozent - letztere sei in der Vorwoche zeitweise bis auf 25 Prozent gesunken.Vielmehr seien auch die US-Wachstumsprognosen gestiegen. So prognostiziere nun etwa das viel beachtete Modell der FED von Atlanta, GDPNow, für das zweite Quartal ein Bruttoinlandsprodukt von 4,8 Prozent! Interessant: Seit dem 9. Mai hätten die Prognosen nicht mehr unter 4 Prozent gelegen und würden sich auch nicht sonderlich volatil zeigen. So gesehen sei es fast ein wenig erstaunlich, dass sich der Euro gestern zumindest temporär habe erholen können. Aber er bleibe in seinem kurzfristigen Abwärtstrend, der nun zwischen 1,1760 und 1,1415 verlaufe(05.06.2018/ac/a/m)