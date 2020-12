EUR/USD-Prognose: Der schwache Dollar treibt – nicht die EZB

Das Währungspaar EUR/USD bewegte sich am Donnerstag innerhalb der Mittwochsspanne, trotz des EU-Gipfels, der Sitzung der Europäischen Zentralbank, der US-Daten und des neuesten Kapitels im Brexit-Drama. Das Paar erreichte ein Vier-Tages-Hoch bei 1,2160 während der amerikanischen Handelssitzung.

Die Bewegung nach oben wurde hauptsächlich durch einen schwächeren US-Dollar und nicht durch einen stärkeren Euro unterstützt. Das Paar zog sich dann zurück und hielt sich über 1,2100. Vor Öffnung der asiatischen Börsen lag es im Bereich von 1,2160 mit einer positiven Tendenz, die aber nicht sehr stark aussieht.

Die EZB erhöhte ihr Notkaufprogramm um 500 Mrd. EUR und verlängerte es mindestens bis März 2022. Auch der TLTRO-III wird verlängert und für 2021 wurden weitere längerfristige Refinanzierungsgeschäfte angekündigt, um Liquidität bereitzustellen.

In Bezug auf den Euro bekräftigte die Zentralbank, dass sie kein Wechselkursziel hat und die Entwicklungen am Devisenmarkt weiterhin beobachten wird. Der Euro stieg nach der EZB-Sitzung und der Pressekonferenz von Lagarde nur geringfügig an.

In den USA stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet auf den höchsten Stand – auf 853.000 – seit zehn Wochen. Auch die anhaltenden Ansprüche stiegen. Im November stieg der Verbraucherpreisindex um 0,2 %. Die US-Renditen hielten sich relativ stabil, während die Aktienkurse an der Wall Street gemischt ausfielen.

Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Pelosi und Finanzminister Steven Mnuchin sprachen von Fortschritten hinsichtlich eines neuen Konjunkturpakets. Die vorliegenden Daten aus dem Bereich Arbeitslosenhilfe könnten die Verhandlungen ankurbeln und damit die positiven Trends an der Wall Street wahrscheinlich unterstützen.

EUR/USD: Kurzfristiger technischer Ausblick

Das EUR/USD-Paar beendete den Handelstag am Donnerstag in den USA mit einer zinsbullischen Tendenz, aber immer noch in einer engen Spanne und begrenzt durch 1,2160. Je länger es dauert, über das Niveau von 1,2160/70 auszubrechen, desto wahrscheinlicher wird eine Abwärtskorrektur.

Die technischen Indikatoren im 4-Stunden-Chart haben zwar eine nach oben ausgerichtete Tendenz, zeigen jedoch keine große Stärke und deuten auf eine weitere Konsolidierung hin. Ein Abrutschen unter 1,2100 würde wahrscheinlich 1,2080 und dann das Wochentief bei 1,2057 zur Folge haben.

Aktuelle Unterstützungsniveaus bei 1,2090 / 1,2065 / 1,2035 Aktuelle Widerstandsniveaus bei 1,2160 / 1,2200 / 1,2230





