EUR/USD: Nichts für schwache Nerven!

Rückblick (18.11 bis 22.11.2019)

Der Euro notierte am Montag der letzten Handelswoche, im Bereich von 1,1050. Nach einem kurzen Abstecher in Richtung 1,1096 haben sich erneut die Shorties durchgesetzt und die Gemeinschaftswährung nach unten bugsiert. Es folgten zwei starke Verlusttage in Folge, mit dem finalen Tiefpunkt bei 1,1014.

Charttechnik:

Es ist aus charttechnischer Sicht eindeutig, dass die Bären das Kommando übernommen haben und der Abwärtstrend ganz oben auf der Agenda der Währungshändler steht. Das nächste Anlaufziel auf der Unterseite ist das Tief bei 1,0988. Dieses Niveau könnte entscheidend für den weiteren Verlauf bei der Gemeinschaftswährung sein. Entweder wird der Abverkauf forciert oder der EUR kann sich stabilisieren und eine Umkehr einleiten.

Trading-Idee:

Den ersichtlichen Trend gen Süden auf der Stundenebene können wir uns natürlich zu Nutze machen. Ich empfehle auf einen Rücklauf zu warten, um dann im Bereich von 1,1080 einen Einstieg zu wagen. Den Stopp würde ich über das letzte Hoch bei 1,1090 legen. Der erste Teilverkauf wäre im Falle einer Positionseröffnung an dem besagten Tief bei 1,1014 geplant.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.