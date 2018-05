EUR/USD: Leicht verfügbarer Grund für Euro-Schwäche

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Man könnte die Entwicklung des Euro am gestrigen Handelstag in zwei Abschnitte aufteilen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe MÄRKTE am Morgen.

Da habe es zunächst eine positive Meldung vom chinesischen Finanzministerium gegeben, wonach China beabsichtige, die Importzölle für die meisten Fahrzeuge auf 15 Prozent zu senken - ursprünglich hätten sich jene überwiegend auf einem Niveau von 25 Prozent bewegt. Eine gut gemeinte Geste, die nach Ansicht von Kommentatoren vor allen Dingen den Herstellern deutscher Luxusautos helfen würde. Allerdings sei zu bezweifeln, dass die Ankündigung Pekings den eigentlichen Konflikt mit den USA löse. Denn die Trump-Administration möchte erreichen, dass China seinen Handelsüberschuss massiv verringere.

Gut möglich, dass der Euro am gestrigen Vormittag von jener Ankündigung profitiert habe. Oder sei es der gestern publizierte Bundesbankbericht gewesen, der das Wachstum Deutschlands im zweiten Quartal wieder Fahrt aufnehmen sehe? Allerdings nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie zuvor. Auch könnte man den Bundesbankbericht durchaus relativieren, weil etwa EZB-Ratsmitglied Erkki Liikanen vor dem finnischen Parlament (eher als Zinsfalke bekannt!) betont habe, es werde wohl etwas dauern, bis die Kerninflation das Ziel von 2 Prozent erreiche. Wolle sagen: Eine Entscheidung zum geldpolitischen Kurswechsel der EZB werde sich noch hinziehen.

Der zweite Abschnitt des gestrigen Handelstages sei schließlich von Euro-Schwäche gekennzeichnet gewesen. Zumindest habe es dafür einen schnell verfügbaren Grund gegeben, da Medienberichten zufolge Paolo Savona - er gelte als Euroskeptiker - von dem aus Lega Nord und Fünf-Sterne-Partei bestehenden Regierungsbündnis zum Wirtschafts- und Finanzminister gekürt werden könnte.

Auch wenn Kommentatoren immer wieder betonen würden, dass Italien in den vergangenen 70 Jahren schon jede Menge politischer Debakel überstanden habe, ohne dass es dabei zu allzu radikalen Folgen gekommen sei, seien die Marktteilnehmer derzeit ausgesprochen sensibel. Vielleicht auch, weil sich die Akteure vielerorts während der vergangenen Monate schwerwiegende Probleme für die Eurozone nicht mehr hätten vorstellen können. Man könne natürlich auch die gestrige Entwicklung des Euro ganz simpel darstellen. Ein paar Marktteilnehmer hätten einen Boden im kurzfristigen Abwärtstrend ausloten wollen und dieses Vorhaben alsbald wieder erfolglos beenden müssen. Denn auf dem kurzfristigen Trend, der nun von 1,1980/85 bis 1,1650/55 EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) reiche, würden immer noch Schieflagen lasten. (23.05.2018/ac/a/m)