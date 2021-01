EUR/USD: Langfristig aufwärts!

Heute am 21. Januar ist EZB-Sitzung. Die Marktteilnehmer erwarten allerdings keine besonderen Impulse. Die EZB wird an ihrer bisherigen Strategie festhalten. Und aller Voraussicht nach wird die Europäische Zentralbank nochmals ihre Bereitschaft betonen, sämtliche notwendige Schritte zu unternehmen, die Wirtschaft in der Eurozone und deren Finanzierungsmöglichkeiten am Laufen zu halten.

Der Kursverlauf des Währungspaares Euro gegenüber dem US-Dollar könnte so kaum beeinflusst werden. Und doch bietet sich gerade hier eine starke Chance an. In den vergangenen Handelstagen kam es zwar zu einer Korrektur. Der Euro wertete ab.

Grund für diese kurze Kehrtwende waren deutlich steigende Renditen bei den US-Anleihen. Der US-Dollar konnte so aufwerten. Auch die Hoffnung auf eine Erholung der US-Konjunktur und des US-Arbeitsmarktes im Zuge der neuen US-Regierung stützten den US-Dollar.

Die jüngsten Daten aus den USA untermauern diese Hoffnung jedoch nicht mehr. So kann sich der Euro wieder ein wenig erholen. Und genau hier liegt eine langfristig sehr spannende Chance!

Aus Sicht der Chartanalyse ist der EUR/USD in den vergangenen Tagen an eine sehr starke Unterstützungszone herangelaufen. Der Mitte der langen Dezember-Kerze aus den japanischen Candlesticks auf Monatsbasis! Hier wird nun gekauft. In den Tageskerzen bildet sich ein Trendwendemuster aus.

Die Chance auf eine weitere Erholung ist somit gegeben. Die jüngste Abwärtsbewegung lediglich eine Korrektur in einem insgesamt bullishen Gesamtumfeld für den Euro.

Für den Euro spricht derzeit auch, dass ein sehr langfristiger Abwärtstrend seit 2011 im Dezember per Monatsschlusskurs verlassen wurde.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.