EUR/USD: Kommt jetzt eine Gegenreaktion?

Der Euro notierte am Montag der letzten Handelswoche im Bereich von 1,1000. Nach einem zaghaften Impuls in Richtung 1,1025 ging es in den Folgetagen nur noch abwärts. Vor allem am Mittwoch und am Donnerstag haben die Shorties eindrucksvoll ihre Stärke unter Beweis gestellt. In der Spitze erreichte der EUR ein neues Jahrestief bei 1,0904.

Charttechnik:

Aus charttechnischer Sicht ist nun das Tief bei 1,0925 von Bedeutung. Gelingt es den Marktteilnehmern den Kurs signifikant unter dieses Level zu schieben, so dürfte ein weiterer Abverkauf nicht lange auf sich warten lassen. Das übergeordnete Anlaufziel auf der Unterseite liegt dann bei 1,0339. An so einem markanten Punkt (1,0925) kann sich die Gemeinschaftswährung aber auch stabilisieren und eine Erholungsbewegung einleiten. Am letzten Freitag haben die Longies bereits ihre Kräfte mobilisiert und die Gemeinschaftswährung leicht nach oben geschoben.

Trading-Idee:

Eine Etage tiefer, nämlich auf der Stundenebene, empfehle ich das Hoch bei 1,0964 im Auge zu behalten. An diesem Widerstand ist der EUR schon mal abgeprallt. Sollte diese Zone erneut angelaufen werden, empfehle ich auf Schwäche zu warten und mit einer kleineren Size eine Short-Position aufzubauen (Teilverkauf bei 1,0904 geplant). Springt der EUR über dieses Level, so wäre diese spekulative Trading-Idee dahin.

EURUSDH1_300919







RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

