EUR/USD: Kleine Pause im Abwärtstrend

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank vom 1./2. Mai beinhaltete eigentlich kaum Überraschendes, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe MÄRKTE am Morgen.

Dennoch: Viele Akteure hätten sich in einer ersten Reaktion gefragt, wie lange die FED bei einem Überschießen der Inflation über das 2-Prozent-Ziel gewillt sein werde, bei ihrem bisherigen Tempo der Leitzinserhöhungen zu bleiben. Die Antwort könnte gestern Robert Kaplan gegeben haben. Der Chef der regionalen FED von Dallas habe nämlich geäußert, dass kleine Abweichungen oberhalb und unterhalb des Ziels toleriert würden, solange sie nicht dauerhaft seien. Auch habe sich Kaplan, der derzeit nicht stimmberechtigtes Mitglied des Offenmarktausschusses sei, zum neutralen Zinssatz geäußert, also dem Zinssatz, der die Wirtschaft weder stimuliere noch bremse. Kaplan sehe diesen zwischen 2,5 und 2,75 Prozent. Mit anderen Worten: Es wären beim derzeitigen Tempo der FED noch insgesamt vier Zinsschritte notwendig, um den neutralen Zinssatz zu erreichen. Ein Ziel, das in diesem Jahr wohl nicht mehr erreicht werden dürfte.

Noch interessanter ist aber die Reaktion der Märkte, die das FED-Protokoll zunächst eher leicht falkenhaft zu interpretieren schienen, so die Deutsche Bank AG. Denn die implizite Wahrscheinlichkeit (vgl. CME FedWatch Tool) einer Zinserhöhung im Juni sei nun deutlich (von 100 Prozent vor einer Woche) auf rund 92 Prozent gesunken. Und habe die Wahrscheinlichkeit für vier Zinserhöhungen in diesem Jahr vor Wochenfrist noch über 50 Prozent gelegen, habe sie zuletzt nur noch knapp 40 Prozent betragen.

Weniger Klärungsbedarf habe es unterdessen für die Zusammenfassung (Accounts) der EZB-Sitzung vom 26. April gegeben. Denn darin habe eigentlich nichts gestanden, was die Akteure nicht bereits gewusst hätten. Dazu habe auch gehört, dass man bei der vergangenen Sitzung im EZB-Rat nicht über die bevorstehende Zusammenkunft im Juni gesprochen habe. Also auch nicht darüber, ob man zu diesem Termin eine Entscheidung zur Beendigung des Anleihekaufprogramms verkünden werde.

Immerhin habe der Euro gestern eine kleine Pause in seinem kurzfristigen Abwärtstrend einlegen können. Nicht etwa, weil die Gemeinschaftswährung plötzlich zu innerer Stärke zurückgefunden hätte. Tatsächlich sei es eine Dollar-Schwäche gegenüber mehreren Valuten gewesen, die dem Euro zu einer relativen Erholung verholfen habe. Allerdings habe dies nichts an dessen kurzfristigem Abwärtstrend geändert, der nun zwischen 1,1950/55 und 1,1620 EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) verlaufe. (25.05.2018/ac/a/m)