EUR/USD: Keine Wende in Sicht

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Normalerweise zählen Tage, an denen die Märkte in London und New York feiertagsbedingt geschlossen sind, auch in Europa im Devisenhandel eher zu den ruhigen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".



Und wenn es Kursausschläge gebe, seien diese in den meisten Fällen nicht richtungweisend. Nicht so am gestrigen Handelstag. Natürlich könne man einwenden, dass es mit der vorläufig gescheiterten Regierungsbildung in Rom zu Volatilität am Devisenmarkt habe kommen müssen. Tatsächlich habe der Handel am frühen Morgen in Fernost bis zur Eröffnung in Europa dem Euro zunächst eine Chance gegeben. Denn in der ersten Reaktion habe Giuseppe Contes Verzicht auf den Sessel des Ministerpräsidenten für eine gewisse Euphorie gesorgt: Neben Italiens Aktienmärkten habe auch der Euro etwas Boden gutmachen können.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Spätestens als jedoch Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella den Wirtschaftsexperten Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Übergangsregierung, einer so genannten Technokraten-Regierung, beauftragt habe, sei die anfänglich gute Stimmung verflogen: Der Euro sei abgestürzt und habe sogar ein neues Jahrestief markiert, fast am unteren Ende des gestrigen kurzfristigen Trends (1,1600). Denn es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis es in Italien - wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte - zu Neuwahlen kommen werde. Zumal mit dieser Phase der Unsicherheit auch mit einem negativen Einfluss auf die Wirtschaft Italiens zu rechnen sei, sei zu hören gewesen. Ganz davon zu schweigen, dass die bei der Regierungsbildung gescheiterten Parteien Lega Nord und Fünf-Sterne-Partei Umfragen zufolge bei einem gemeinsamen Auftreten bei den kommenden Wahlen mehr Stimmen als zuletzt auf sich vereinigen könnten.Aber auch für Spanien seien mit dem Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Rajoy - der Zeitung El Pais zufolge sollten Debatte und Abstimmung am 31. Mai bzw. 1. Juni stattfinden - unruhige Zeiten zu erwarten. Von den politischen Einflussfaktoren auf den Euro abgesehen, stünden ab Wochenmitte zahlreiche ökonomische Daten zur Veröffentlichung an, allen voran die ersten Schätzungen zur Inflation der Eurozone im Mai und dem US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag. Allerdings bleibe die strukturelle kurzfristige Schwäche des Euro erhalten, solange der dafür ursächliche Trend, der zwischen 1,1915 und 1,1585in geordneten Bahnen verlaufe, nicht gebrochen werde. Das gestrige anfängliche Aufbäumen des Euro und der darauffolgende Abverkauf hätten die Chancen auf eine schnelle Wende allerdings nicht gerade erhöht. (29.05.2018/ac/a/m)