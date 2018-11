EUR/USD: Keine Besserung in Sicht!

Rückblick (19.11.2018 bis 23.11.2018)

Der Euro bewegte sich am Montag der letzten Woche, im Bereich von 1,1410 und schaffte sogar den Sprung auf das Hoch bei 1,1464. Dieses Niveau konnte das Währungspaar allerdings nicht lange halten, denn der Druck seitens der Shorties wurde zunehmend größer. Nach einem kleinen Abstecher in Richtung 1,1433, ging es zum Wochenausklang stark abwärts und der EUR blieb bei 1,1332 stehen.

Charttechnik EUR/USD H1 26112018

Das übergeordnete Bild ist klar abwärtsgerichtet und verweilt derzeit in der Bewegungsphase mit dem Ziel die 1,1215 anzulaufen. In der Stundenausführung begleitet uns nun ein Abwärtstrend, der mit dem Rutsch unter das Tief bei 1,1357 seinen Anfang nahm. Ich rechne in den nächsten Stunden mit einer Konsolidierung, die sogar bis zum Hoch bei 1,1433 laufen könnte. Spätestens an diesem Level sollten die Bären erneut zupacken und die 1,1327 ins Visier nehmen.

Trading-Idee

Das wäre unsere Chance eine Short-Position aufzubauen. Ein Trendhändler versucht immer möglichst tief aus der Korrektur in einen Wert einzusteigen, um einen lukrativen Trade inne zu haben. Im Klartext. Je mehr Potenzial bis zum anvisierten Anlaufziel desto besser.

Ich fokussiere mich zum Wochenbeginn auf den Bereich zwischen 1,1400 und 1,1433. Nicht vergessen: Der Taktgeber ist immer der Tagestrend, der nach wie vor abwärtsgerichtet ist. Sollte also der Kurs in der gewünschten Zone hineinlaufen und dort ein Schwächesignal (z.B. eine Umkehrkerze) aussenden, werde ich abdrücken. Den Stopp würde ich relativ großzügig bei 1,1448 legen. Springt allerdings der Index signifikant über die 1,1433 ist mein Abwärtsszenario dahin.

Empfehlung: Nicht mehr als 0,3% des Kapitals pro Trade riskieren!





