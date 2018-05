EUR/USD: Italien bleibt Belastungsfaktor

Linz (www.aktiencheck.de) - Da haben Devisenhändler die Situation wohl nicht zu Ende gedacht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Das Scheitern der Regierungsbildung mit Euro-feindlicher Beteiligung in Italien habe in ersten Impulsreaktionen zu EUR-Käufen geführt. Warum sei und bleibe ein Rätsel - möglicherweise hätten viele Devisenhändler nach der Überschrift nicht mehr weiter gelesen. Das gelte übrigens auch für Aktienhändler. Denn, lange habe es nicht gedauert, bis EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) von der Realität eingeholt worden sei. Wie gehe es auf lange Sicht weiter? Neuwahlen? Auf keinen Fall sei dies ein positives Zeichen für das Euro-"Sorgenkind" Italien. Dementsprechend bleibe der Belastungsfaktor für den Euro hoch.









Charttechnisch sei nun der Bereich 1,1550 im Visier (Tiefpunkt November 2017). Eine kleinere Haltemarke finde sich bei 1,1604. Den Widerstand für Gegenbewegungen lokalisiere Oberbank bei 1,1730. Die EUR/USD Trading-Range für heute erwarte man bei 1,1550 bis 1,1730. (2905.2018/ac/a/m)