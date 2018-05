EUR/USD: Handel an den Finanzmärkten einmal mehr politisch eingefärbt

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenschluss wurde der Handel an den Finanzmärkten einmal mehr politisch eingefärbt, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".



Russlands Präsident Wladimir Putin habe auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg Schlagzeilen gemacht. Er habe vor einer Wirtschaftskrise gewarnt, wie sie "die Welt noch nicht gesehen hat". Der Kreml-Chef habe damit die in jüngster Zeit zunehmend erschwerten Bedingungen und Sanktionen im weltweiten Handel gemeint.









Parallel dazu sei die Entwicklung der südlichen Eurozone diskutiert worden. Neben der unübersichtlichen politischen Situation in Italien und der damit verbundenen Verunsicherung habe auch das Misstrauensvotum, das die Sozialisten im Parlament gegen die Regierung des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy eingebracht hätten, für eine gewisse Nervosität gesorgt. In beiden Ländern seien die Aktienmärkte - allen voran Finanztitel - deutlich unter Druck geraten. Investoren hätten stattdessen ihr Heil in als sicher geltenden Staatsanleihen und Gold gesucht. Das Ergebnis: Sinkende Renditen und ein Acht-Monats-Hoch beim Goldpreis. Kein Wunder, dass sich Marktkommentatoren versucht gesehen hätten, von einer neu aufflammenden Euro-Krise zu sprechen. Insbesondere als am Freitagabend die Ratingagentur Moody's öffentlich in Erwägung gezogen habe, Italiens Bonität herabzustufen.Im Dauerfeuer der zuvor genannten Nachrichten seien die am Freitag veröffentlichten Fundamentaldaten fast zur Nebensache geraten, was vermutlich auch daran gelegen habe, dass die Zahlen allesamt eher durchwachsen ausgefallen seien. In Deutschland sei der Ifo-Geschäftsklimaindex gegenüber dem Vormonat auf der Stelle getreten, sei aber immerhin erstmals seit fünf Monaten nicht mehr weiter zurückgegangen. In den USA habe sich indes die Stimmung der Verbraucher im Mai weiter eingetrübt. Auch der Auftragseingang langlebiger US-Wirtschaftsgüter habe nicht gerade für Jubel gesorgt - er sei im April gesunken. Eine interessante Entwicklung habe es derweil am Rohölmarkt gegeben: Russland und Saudi-Arabien hätten Bereitschaft signalisiert, aufgrund der steigenden Preise den Markt womöglich wieder mit größerem Angebot zu versorgen. Der Ölpreis sei daraufhin deutlich gefallen.Die Schwäche des Euro habe sich nach kurzer Pause am Donnerstag auf das tiefste Niveau seit Mitte November 2017 fortgesetzt, was bei manchen Akteuren Erinnerungen an Krisenzeiten geweckt habe. Allerdings verlaufe der kurzfristige Abwärtstrend nicht ungeordnet, sondern weiterhin graduell zwischen 1,1930 und 1,1600. (28.05.2018/ac/a/m)