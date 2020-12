EUR/USD: Greenback weiter schwach

Das Währungspaar Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) hat zu Wochenbeginn einen Kavalierstart hingelegt und sich weiter an seine Jahreshochs herangetastet. Bei einem Durchbruch würde ein neuerliches Long-Signal entstehen und die nächste Rallyestufe zünden.

Die letzten markanten Höchststände bei EUR/USD markierte das Paar Anfang 2018 mit einem Niveau bei 1,2555 US-Dollar. Nur wenig später geriet die europäische Gemeinschaftswährung erneut unter Druck und fiel bis Anfang 2020 auf einen Wert von gerade einmal 1,0636 US-Dollar zurück. Just mit Beginn des Corona-Crashs an den Finanzmärkten schoss der Euro praktisch gegenüber jeder anderen Währung massiv in die Höhe und markierte im Vergleich zum US-Dollar Anfang Oktober ein Jahreshoch bei 1,2010 US-Dollar. Die folgenden Wochen waren von einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück auf 1,1612 US-Dollar geprägt, in den letzten Tagen erfolgte jedoch ein Anstieg zurück an die aktuellen Jahreshochs. Ein Durchbruch darüber könnte weiteres Kurspotenzial eröffnen und die Rallye unvermindert fortsetzen.

Zwei weitere Ziele noch offen

Sollte sich die Erholungsbewegung bei EUR/USD unvermindert fortsetzen und ein Sprung über 1,2010 USD gelingen, würden rasch weitere Ziele um 1,2090 US-Dollar und schlussendlich 1,2206 US-Dollar in den engeren Fokus der Händler geraten. Wer sich ebenfalls den Bullen unter den Marktteilnehmern anschließen möchte, kann hierzu einen Blick auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP92M3 werfen. Sollte allerdings ein direkter Ausbruch über die Jahreshochs scheitern, findet das Paar bei 1,1872 US-Dollar eine erste Unterstützung vor. Darunter müsste der Bereich um den EMA 50 bei 1,1810 US-Dollar als weiterer Support herhalten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,2010 // 1,2047 // 1,2090 // 1,2206 Unterstützungen: 1,1907 // 1,1872 // 1,1808 // 1,1741

Fazit

Die Rallye des Euro zum US-Dollar scheint nun in die nächste Phase zu gehen, oberhalb von 1,2010 US-Dollar sind weitere Gewinne an 1,2090 und schließlich 1,2206 US-Dollar möglich. Durch ein Long-Engagement in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP92M3 ließe sich auf der gesamten Strecke eine Rendite von 80 Prozent erzielen, rechnerisch dürfte der Schein am Ende bei 3,60 Euronotieren. Auf jeden Fall sollte im Bereich der Jahreshochs mit erhöhter Volatilität gerechnet werden, sodass ein vernünftiger Stopp noch etwas weiter weg angesetzt werden sollte. Hierzu würde sich beispielsweise das Niveau um 1,19 US-Dollar anbieten, wodurch sich ein potenzieller Ausstiegskurs im Zertifikat von 1,04 Euro ergibt. Einstiegsvoraussetzung bleibt ein nachhaltiger Kursanstieg über die aktuellen Jahreshochs, der im Idealfall per Tagesschlusskurs bestätigt wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP92M3

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,96 - 1,97 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,1695 US-Dollar

Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1695 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,1929 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,60 Euro Hebel: 51,1

Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Vontobel

