EUR/USD: Gemeinschaftswährung noch tiefer in den Abwärtssog geraten

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Eine Nachricht, die am Freitag vergangener Woche als positiver Antrieb für europäische Aktien- und Anleihemärkte gewertet wurde, kam aus Italien, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe MÄRKTE am Morgen.

Die Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistische Lega Nord hätten wichtige Hürden genommen und sich sowohl auf ein Regierungsprogramm als auch auf einen Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten verständigt, habe es geheißen. Laut einer repräsentativen Umfrage der Zeitung "La Repubblica" werde eine solche Regierung von 60 Prozent der Italiener begrüßt. Außerdem - und das sei wohl die für die Finanzmärkte wichtigere Aussage gewesen - sei die Debatte über den geforderten Schuldenerlass in Höhe von 250 Milliarden Euro nun endgültig vom Tisch. Besonders dieser Umstand, der in den Tagen zuvor für den schwachen Zustand des Euro verantwortlich gewesen sein solle, sei von Kommentatoren eng mit den Gewinnen am Aktien- und Bondmarkt verknüpft worden. Wäre dies tatsächlich der Fall gewesen, hätten am Freitag aber auch Euro-Eindeckungskäufe einsetzen und damit verbundene Kursgewinne sichtbar werden müssen. Es sei jedoch genau das Gegenteil geschehen: Die Gemeinschaftswährung sei noch tiefer in den Abwärtssog geraten.

Während sich derzeit einige kurzfristig operierende Händler, die aufgrund der beschriebenen Nachrichtenlage eigentlich eine Euro-Aufwärtsbewegung erwartet hätten, enttäuscht von ihren Long-Positionen trennen würden, würden andere weiterhin versuchen, den Ursachen der Schwäche auf die Spur zu kommen. In diesem Zusammenhang rücke der zwischenzeitlich etwas vernachlässigte Handelsstreit wieder ins Blickfeld der Akteure.

Einerseits habe die EU-Kommission verkündet, offiziell die Welthandelsorganisation WTO darüber in Kenntnis gesetzt zu haben, im Falle von US-Strafzöllen Gegenmaßnahmen einleiten zu wollen. Andererseits habe die Meldung, Finanzminister Steven Mnuchin habe den Handelskrieg mit China vorerst ausgesetzt, für eine leichte Entspannung gesorgt. Kaum wahrgenommen worden sei hingegen ein Interview mit Bundesbankpräsident Jens Weidmann, der sich klar für eine Beendigung der EZB-Anleihekäufe zum Jahresende ausgesprochen habe. Keine dieser Ankündigungen vermochte jedoch den kurzfristigen Euro-Abwärtstrend zu stoppen, sodass die Gemeinschaftswährung weiter zwischen 1,2000 und 1,1670/80 EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) in den Seilen hängt, so die Deutsche Bank AG. (22.05.2018/ac/a/m)