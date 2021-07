EUR/USD, GBP/USD & USD/JPY X-Sequentials Trading Prognosen für den Juli 2021

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Sehr geehrte Leser/innen,Der EUR/USD bildete am 25.5.2021 mit 1,2267 ein tieferes Hoch relativ zum Hochpunkt vom 6.1.2021 bei 1,2349 aus. Der Schlusskurs am Freitag, den 2.7.2021 lag bei 1,1865. Solange der EUR/USD nun die Marke von 1,2135 nicht überbietet, solange ist eine Abwärtsbewegung bis zur 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone bei 1,1610-1,1575 zu erwarten.Der GBP/USD überbot mit dem Hochpunkt vom 1.6.2021 bei 1,4249 marginal das Hoch vom 24.2.2021 bei 1,4242 und fiel im Anschluss auf 1,3732. Der Schlusskurs am Freitag, den 2.7.2021 lag bei 1,3836.Solange nun die Marke von 1,4009 nicht überboten wird, solange ist eine Abwärtsbewegung bis zur 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone bei 1,3484-1,3438 zu erwarten. Eine Aufwärtsbewegung kann erst einsetzen, wenn die Marke von 1,4009 überboten wird und im Anschluss die Marke von 1,3792 nicht unterboten wird. Das Aufwärts Ziel befände sich in diesem Fall bei 1,4530.Der USD/JPY fand mit 107,48 Unterstützung an einer Aufwärtstrendmarke bei 108,50 und setzte seine Aufwärtsbewegung in der letzten Handelswoche bis auf 111,66 fort.Der Schlusskurs am Freitag, den 2.7.2021 lag bei 111,04.Es ist die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zur 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone bei 112,10-112,33 zu erwarten. Hierfür darf die Marke von 109,80 nicht unterboten werden.Die Folge Kursziele befinden sich bei 112,70 und 114,47.Link: https://www.technische-x-analyse.de/index.php/boersenbriefe.html Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage www.Technische-X-Analyse.de