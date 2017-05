EUR/USD: Frankreichs Ja zu Europa

Der Wechselkurs von Euro (EUR) in US-Dollar (USD) stieg nach der Wahl in Frankreich auf den höchsten Stand seit 9. November. Damals schoss das Währungspaar in der US-Wahlnacht nach oben. Mit einer seit drei Wochen steigenden Tendenz könnte es für den Euro noch höher gehen.

Seit drei Wochen befindet sich der Wechselkurs von Euro in US-Dollar in einer steigenden Tendenz, die mit einem kurzfristigen Aufwärtstrend zwischen 1,09 und 1,12 US-Dollar beschrieben werden kann. Dabei erreichten die Notierungen heute Morgen mit 1,102 US-Dollar in Folge des Europa-freundlichen Ergebnisses in der Stichwahl zum französischen Präsidenten den höchsten Stand seit sechs Monaten. Damals war der Euro zum US-Dollar in der US-Wahlnacht auf 1,13 US-Dollar nach oben geschossen. Im weiteren Montagshandel gab der Wechselkurs zwar Gewinne wieder ab und befindet sich derzeit im Bereich der Unterseite seiner steigenden Tendenz. Diese könnte aber erst mit dem erneuten Unterschreiten von 1,088 US-Dollar gestoppt werden, so dass sich dieser Support zum Platzieren eines risikobegrenzenden Stoppkurses anbietet. Nach oben könnte der Euro-Dollar-Wechselkurs unter Annahme einer anhaltenden Euro-Stärke auf weitere Sicht den Bereich von Mitte letzten Jahres um 1,14 US-Dollar erreichen.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN DGF3ME) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar ausgehen, mit einem Hebel von 20,3 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 4,0 Prozent. Der Einstieg in dieser spekulativen Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 1,085 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 3,99 Euro. Nach oben könnte hier ein Ziel um 1,14 US-Dollar bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 3,9 zu 1.