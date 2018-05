EUR/USD: Euro setzt seine Talfahrt ungebremst fort

Wien (aktiencheck.de) - Der Euro setzte seine Talfahrt der letzten Wochen nach einer nur kurzen Unterbrechung Mitte Mai in den letzten Tagen ungebremst fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.









Auslöser des jüngsten Kursrückgangs dürfte die politische Situation in Italien sein. Mit der sich abzeichnenden Koalition aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung sei der Euro stark unter Druck gekommen. Beide Parteien hätten einen Kurswechsel hin zu einer stark schuldenfinanzierten Politik bedeutet, unter weitgehender Ignoranz der europäischen Haushaltsregeln. Zwar sei die Koalition in letzter Minute geplatzt, aus den wohl im Spätsommer/Herbst anstehenden Neuwahlen dürften beide Parteien allerdings eher gestärkt denn geschwächt hervorgehen. Die Gefahr einer europa- bzw. eurofeindlichen Regierung sei damit nicht gebannt, lediglich verschoben. Das könnte der Grund sein, weshalb der Euro auch nach Scheitern der Regierungsbildung merklich unter Druck bleibe. So lange die starke Nervosität vor allem am Rentenmarkt anhalte, dürfte der Euro keinen Boden finden. Bei einer Beruhigung der Lage sollte die Gemeinschaftswährung aber mindestens einen Teil der jüngsten Verluste rasch wieder aufholen(29.05.2018/ac/a/m)