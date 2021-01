EUR/USD - Es bleibt sehr spannend!

EUR/USD (Euro/US Dollar)

Raus! Der EUR/USD holt sich unseren Stopp bei $1.20560 im Gewinn, und wir sind damit erst einmal mit 2% Plus in der Tasche raus aus dem EUR/USD. Dies ist auch in Ordnung, da sich die Anzeichen momentan häufen, dass wir noch einmal tiefer abverkaufen. Vor allem die Indikatoren deuten aktuell darauf hin, dass wir unseren hinterlegten Tradingbereich nach unten unterschreiten werden.

Dies ist auch der Grund, warum wir uns bisher mit einem neuen Einstieg zurückgehalten haben. Sollten sich die Indikatoren erholen und der Aufbau passen, werden wir einen erneuten Longeinstieg ansetzen. Bisher ist uns das Eisen aber noch zu heiß.

Auch weil die Abwärtsbewegung seit dem Hoch in Welle iii in Grün als Impuls nach unten gedeutet werden kann. Sollten wir die $1.20521er-Marke unterschreiten, wäre dies der letzte Nagel im Sarg der Bullen. Solange wir uns über dieser Marke halten, müssen wir primär weiterhin von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ausgehen.

FAZIT

Im EUR/USD fällt unser Long den Bären zum Opfer. Wir sind erst einmal raus und evaluieren einen neuen Einstieg, wenn sich die Parameter entsprechend verbessern verschicken wir in unserem Forex Trading Paket eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg.

Aktuell besteht weiterhin eine klare Gefahr, dass wir unter den Tradingbereich abverkaufen und uns mit einer größeren Korrektur auseinandersetzen müssen.

