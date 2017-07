EUR/USD: Erst einmal Beruhigung

Der Wechselkurs von Euro in US-Dollar zeigt seit Mitte April eine starke Tendenz nach oben und erreichte im bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 1,121 und 1,16 US-Dollar beschrieben werden kann, zuletzt ein Hoch bei 1,144 US-Dollar. Dort kamen die Notierungen in den letzten Tagen nicht voran, nachdem sich die vorherigen Hochs von August 2015 und Mai 2016 zu einer absteigenden Gerade verbinden lassen und direkt zum Hoch von Juni 2017 führen. Diese kann als Widerstand gegen einen weiteren Anstieg stehen. Zumal sich in den USA ein ruhigerer Wochenstart wegen des verkürzten Handels am Montag und des handelsfreien Feiertags am Dienstag abzeichnet, könnte sich innerhalb der ansteigenden Tendenz eine Gegenbewegung ergeben, die bis zur Unterseite führen könnte, die von der aktuell bei 1,124 US-Dollar verlaufenden 20-Tage-Linie zusätzlich als Haltebereich verstärkt werden könnte.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DG3BF4) können risikofreudige Anleger, die von einem kurzfristig fallenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar ausgehen, mit einem Hebel von 43,9 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 2,2 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 1,145 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus zum Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 1,97 Euro. Ein Ziel nach unten könnte sich um 1,125 US-Dollar befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 4 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen





WKN: DG3BF4

Akt. Kurs: 2,31 - 2,32 Euro

Basispreis: 1,1661 US-Dollar



KO-Schwelle: 1,1661 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Open End Turbo Short



Emittent: DZ Bank

Basiswert EUR/USD

Kursziel: 3,72 Euro

Kurschance: 60 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.