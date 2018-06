EUR/USD: Erholung unter Vorbehalt

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die Meldungen aus Italien auch während der vergangenen beiden Tage überschlagen hatten, wurde gestern der Rechtswissenschaftler Giuseppe Conti erneut beauftragt, eine Regierung zwischen Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord zu bilden, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".



Damit sei zumindest die Angst vieler Investoren vor vorgezogenen Neuwahlen vom Tisch. Dass sich diese Angst bereits zuvor spürbar verringert habe, habe sich nicht nur in deutlich gesunkenen Renditen der Staatsanleihen Italiens widergespiegelt, sondern auch in einer kräftigen Euro-Erholung. Zu den (vermeintlich) positiven Nachrichten hätten gestern auch zwei Umfragen gehört, die zutage gefördert hätten, dass sich 60 bzw. 72 Prozent der Italiener (per Mittwoch) für einen Verbleib ihres Landes in der Eurozone aussprechen würden. Dies sehe auf den ersten Blick ermutigend aus, doch mindestens so interessant wäre es herauszufinden, wie hoch der Prozentsatz derjenigen Italiener wäre, die die von Lega Nord und Fünf-Sterne-Partei versprochenen "Wohltaten" (einheitlicher Steuersatz, Rentenreform und bedingungsloses Grundeinkommen) befürworten würden. Diese Vorhaben, die sich nicht ohne eine massive Neuverschuldung Italiens hätten finanzieren lassen, würden aber dem Euro-Stabilitätspakt zuwiderlaufen. Dass sich der Euro auch über den Fronleichnamstag erholen würde, habe sich bereits am Vortag abgezeichnet, als die vorläufigen Konsumentenpreisindices für Deutschland die Vorhersagen übertroffen hätten.









Dieser Trend habe sich auch gestern fortgesetzt, als der Konsumentenpreisindex der Eurozone für den Monat Mai (vorläufig) auch in der Kernrate die Erwartungen der Ökonomen übertroffen habe. Und so sei es auch kein Wunder gewesen, dass die zuletzt arg geschröpften Hoffnungen vieler Marktteilnehmer, dass die EZB womöglich im Juni eine Entscheidung zur Beendigung des Anleihekaufprogramms fällen könnte, mancherorts (trotz Italien!) wiederaufgelebt seien.Übrigens: Aus den USA habe es die April-Zahlen zum Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE) gegeben, die per saldo nicht überrascht hätten. Im gleichen Zug zeigen sich die Investoren angesichts der globalen Unsicherheitsfaktoren zunehmend skeptisch, ob es in diesem Jahr zu insgesamt vier US-Leitzinserhöhungen - von denen die Deutsche Bank AG nach wie vor ausgeht - kommen wird. Zumindest sei die implizite Wahrscheinlichkeit für vier Schritte drastisch von 50 Prozent in der vergangenen Woche auf nunmehr 30 Prozent zurückgegangen (vgl. CME FedWatch Tool). Unterdessen verlaufe der kurzfristige Abwärtstrend in seiner steilen Ausprägung nach der gestrigen Euro-Korrektur nunmehr zwischen 1,1800 und 1,1445(01.06.2018/ac/a/m)