EUR/USD: Erholung beendet Talfahrt vorerst

Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) im Februar ein zweites Mal an der Widerstandszone um 1,2550 USD gescheitert war und in der Folge auch unter die zentrale Unterstützung bei 1,2220 USD einbrach, dominiert ein massiver Abwärtstrend den Kursverlauf, so die Analysten der UBS in einer aktullen Ausgabe von "KeyInvest Daily Trader".



In den vergangenen Wochen sei der Wert ohne spürbare Erholungsphasen unter die Haltemarken bei 1,2040 und 1,1870 USD gefallen. Damit seien weitreichende Verkaufssignale generiert und der Aufwärtstrend seit Januar 2017 unterbrochen worden. In dieser Woche sei EUR/USD bereits an die wichtige Unterstützung bei 1,155 USD gefallen, dem Ausgangspunkt des letzten Anstiegs, der Anfang November 2017 begonnen habe. Diese Marke sei allerdings von den Bullen für eine erste deutliche Erholung genutzt worden.









Der Abwärtstrend von EUR/USD habe eine Pause eingelegt. Aber es bedürfe einer erheblichen Kraftanstregung der Bullen, um die laufende Gegenbewegung auch in den kommenden Tagen fortzusetzen.Die Long-Szenarien: Oberhalb von 1,1600 USD habe der Wert jetzt die Chance, die Erholung fortzusetzen. Hierfür müsse allerdings zunächst die Barriere bei 1,1740 USD nachhaltig überschritten werden. Gelinge ein solcher Ausbruch, könnte eine Kaufwelle direkt bis 1,1870 USD führen. An dieser Marke wäre bereits mit der Fortsetzung der Baisse und einem weiteren Abverkauf bis 1,1550 USD zu rechnen. Könne der Widerstand dagegen überschritten werden, stünde die Fortsetzung der Aufholjagd bis an die Hürde bei 1,2040 USD an. Damit wäre das Aufwärtspotenzial des Devisenpaares allerdings aus charttechnischer Sicht zunächst ausgereizt und ausgehend von diesem massiven Widerstand mit einer weiteren mehrtägigen Abwärtsbewegung zu rechnen.Die Short-Szenarien: Setze das Paar dagegen von der 1,1740-USD-Marke zurück und unterschreite die Unterstützung bei 1,1600 USD, wäre die Erholung beendet und ein weiterer Rücksetzer bis 1,1550 USD die Folge. Dort könnten die Käufer einen bullishen Doppelboden ausbilden und eine weitere Erholung in Richtung der 1,1740 USD-Marke starten. Darunter käme es allerdings zu einem erneuten mittelfristigen Verkaufssignal, zumal dann auch die übergeordnete Aufwärtstrendlinie gebrochen wäre. In der Folge sollte man sich auf weitere Kursverluste bis 1,1420 und 1,1300 USD einstellen. (0106.2018/ac/a/m)