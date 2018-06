EUR/USD: Eine Kursetage tiefer

Der Euro ist wieder in seine übergeordnete Bahn zurückgeworfen worden. Der Abwärtstrend bleibt somit intakt, auch da die EZB an ihrem historisch niedrigen Leitzins noch bis mindestens Sommer 2019 festhalten möchte.

Da hilft es auch nicht, dass das Anleihenkaufprogramm Ende des Jahres eingestellt werden soll, ein Ende der ultra-lockeren Geldpolitik in der Eurozone steht also noch nicht an. Ganz anders in den USA, daher zeichnet sich eine Ausdehnung der Zinsschere zwischen Euro und US-Dollar weiter ab.



EURUSD im Tageschart



Für meinen Short-Trade, bei dem bereits ein Teilgewinn (grüner Kreis) vereinnahmt werden konnte, sieht es mit den EZB-Aussagen nun noch besser aus, denn der Euro reagierte sofort. War zuvor die Auseinandersetzung mit der 1,18er-Marke im Gange, müssen die Euro-Bullen jetzt um die 1,16er-Marke kämpfen. Mein hier mehrfach ausgesprochenes, mittelfristiges Kursziel bei 1,15 ist nun wieder in greifbare Nähe gerückt.



Die Mannschaft (und die Trader)

Bei diesem Trade spüre ich aber so oder so keinen Druck, denn mit dem nachgezogenen Stopp für die Restposition geht es nur noch um die Höhe des Gewinns. Eine Ausgangsposition, die unsere DFB-Kicker nach der Mexiko-Schlappe leider nicht mehr erreichen können.

Dennoch: Noch ist nichts verloren. Wir sind eine Turniermannschaft! Wir Trader müssen auch Turnierspieler sein, denn ein Trade oder ein paar wenige Trades besagen gar nichts. Wir Trader müssen über einen langen Zeitraum erfolgreich traden, damit wir davon leben können – denn ab und an gehört dabei auch eine Niederlage zum Trader-Alltag dazu.





• Widerstände: 1,16, 1,1640, 1,17, 1,18, 1,1840, 1,19/1,1910• Unterstützungen: 1,1540, 1,15, 1,14MORGEN ab 9 Uhr Live-Trading-Webinar