EUR/USD: Eine Kombination von Euro-Ungemach

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dass auch der gestrige Handelstag von steigender Risikoaversion der Akteure gekennzeichnet war, zeigt sich nicht nur am Wechselkurs des Euro, der gegenüber dem US-Dollar mit 1,1675 EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) ein neues Jahrestief markierte, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe MÄRKTE am Morgen.

Auch der Schweizer Franken habe gegenüber der Gemeinschaftswährung seit dem Montag der vergangenen Woche, also zu dem Zeitpunkt, als sich in Italien das neue Regierungsbündnis aus Lega Nord und Fünf-Sterne-Partei konstituiert habe, um zeitweise bis zu 400 Stellen zulegen können. Mit anderen Worten: Die Angst, dass Italien eine Finanzkrise hervorbringen könnte (vgl. etwa IW-Direktor Michael Hüther), geht um. Und mit dieser Angst würden sich auch von Tag zu Tag die von Experten berechneten Fehlbeträge nach oben schrauben, die die neuen Vorhaben der Regierung kosten könnten (Steuerreform, Rücknahme der Rentenreform und bedingungsloses Grundeinkommen). Alleine die Rücknahme der Rentenreform habe gestern veröffentlichten Experten-Rechnungen zufolge mit 170 Milliarden Euro (vgl. Zeit online) mehr als noch alle Reformvorhaben von vor einer Woche zusammen gekostet.

Kein Wunder also, dass EZB-Direktoriumsmitglied Benoît Cœuré gestern Italien vor einer weiteren Verschuldung gewarnt habe. In einem Interview habe sich Cœuré im Übrigen davon überzeugt gezeigt, dass sich die wirtschaftliche Wachstumsphase fortsetzen werde und daher die Anleihekäufe nicht verlängert werden müssten. Ob der EZB-Direktor da schon die gestrigen Zahlen zu den Einkaufsmanager-Indices der Eurozone auf dem Tisch liegen gehabt habe? Diese hätten nämlich durchweg enttäuscht, sodass nicht wenige Beobachter davon ausgehen würden, es könnte sich bei den Wachstumszahlen des ersten Quartals doch nicht nur um eine Delle handeln, sondern womöglich um den Beginn einer längeren Phase niedrigen Wachstums. Zumindest sei die implizite Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung von zehn Basispunkten im Juni 2019 von den Geldmärkten der Eurozone deutlich ausgepreist worden - sie habe gestern nur noch 60 Prozent gegenüber 90 Prozent vor einer Woche betragen.

Das Sitzungsprotokoll des FOMC vom 1./2. Mai habe indes keine größeren Überraschungen enthalten. Interessanterweise sei für einige Händler die Frage offen geblieben, was passieren könnte, falls die Inflationsrate über das 2-Prozent-Ziel hinausschießen sollte. Dabei zeige ein Blick auf das FED-Statement vom 2. Mai, dass die Notenbanker durchaus gewillt seien, ein leichtes Überschießen, (aber auch ein Hinterherhinken) der Inflation zu tolerieren. Am Ende sei das Protokoll vielerorts dennoch als leicht hawkish interpretiert worden. Und so bleibe der kurzfristige Trend des Euro abwärts gerichtet. Er verlaufe nun zwischen 1,1960/65 und 1,1630/35. (24.05.2018/ac/a/m)