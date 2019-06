EUR/USD: EZB treibt Kurse

Direkt nach dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag schoss die europäische Gemeinschaftswährung auf ein Niveau von 1,13 USD aufwärts und schwankte den restlichen Handelstag über in diesem Bereich seitwärts. Das ist im Übrigen eine MoB-Marke!

Aber genau diese Hürde wurde bereits im Vorfeld mehrfach getestet, hieran scheiterten Bullen vergleichsweise häufig. Wird dieser Widerstand jedoch nicht aus dem Weg geräumt, kann sich auch der um 1,10 USD befindliche Doppelboden nicht regelkonform entfalten und weiteres Aufwärtspotenzial freigeben. Merklichschwächere US-Arbeitsmarktdaten könnten aber den Stein ins Rollen bringen und dem Euro erlauben, seine nächste Kaufwelle zu starten. Vielleicht gelingt es sogar eine größere Trendwende herbeizuführen, sollte sich aus fundamentaler Sicht die US-Wirtschaft weiter eintrüben.

Damit Investoren erfolgreich an einem weiteren Kursaufschwung beim Währungspaar EUR/USD in den Zielbereich um den EMA 200 bei 1,1353 USD partizipieren können, sollte ein Tagesschlusskurs oberhalb der Make or Break-Marke (MoB) bei 1,1300 USD abgewartet werden. Ob der im April und Mai aufgebaute Doppelboden dann aber auch erfolgreich abgeschlossen werden kann, wird sich erst noch im weiteren Verlauf zeigen. Über dem EMA 200 bestünde sogar eine realistische Chance auf einen Kursanstieg bis 1,1409 USD. Scheitern Euro-Käufer erneut um 1,1264 USD, dürfte sich der Handel in der gestrigen Handelsspanne bis in den Bereich von 1,12 USD in die Länge ziehen. Ein Intermarket-Vergleich stützt jedoch die Annahme auf eines festeren Euro.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,1300 // 1,1323 // 1,1340 // 1,1353 Unterstützungen: 1,12775 // 1,1264 // 1,1240 // 1,1220

Die vorgelegte Handelsidee beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF6HQ8 geht erst auf, sobald das Niveau von 1,13 USD nachhaltig überwunden worden ist. Der Zielbereich am EMA 200 bei 1,1353 USD erlaubt es über das vorgestellte Zertifikat eine Rendite von 30 Prozent zu erwirtschaften. Bei einem Stoppniveau von 1,1280 US-Dollar ergibt sich im vorgestellten Schein ein Stoppkurs von 1,28 Euro, das Ziel liegt bei 1,93 Euro. Aufgrund der hohen Volatilität sollten Investoren in der Lage sein schnell agieren zu können.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF6HQ8

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,25 - 1,26 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,1135 USD

Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1135 USD

akt. Kurs Basiswert: 1,12787 USD Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,93 Euro Hebel: 70,92

Kurschance: + 30 Prozent Quelle: Vontobel

