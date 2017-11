EUR/USD: Dollar wieder stärker

Der Wechselkurs von Euro (EUR) in US-Dollar (USD) setzte in der vergangenen Woche seine bereits zuvor eingeschlagene Richtung fort. Die Sitzungen der beiden großen Notenbanken bestärkten diese Richtung im Währungspaar, das infolgedessen den tiefsten Stand seit fast vier Monaten erreichte.

In der letzten Woche setzte der Wechselkurs von Euro in US-Dollar wie erwartet seine fallende Tendenz fort und näherte sich nun der Unterseite des seit Anfang September bestehenden Abwärtstrendkanals an, der aktuell zwischen 1,147 und 1,175 US-Dollar beschrieben werden kann. Nachdem die Notierungen nach dem Abrutschen in der letzten Woche zunächst zwischen 1,157 und 1,169 US-Dollar schwankten, erreichten sie im heutigen Handel mit 1,157 US-Dollar den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Unsere hierzu vor mehr als einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN VL4JKK auf einen fallenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 4,90 Euro und liegt mit 21 Prozent im Plus. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines weiter fallenden Wechselkurses in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann diese durch ein erstes Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses bereits über dem ersten Vorstellungskurs von 4,06 Euro absichern.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,161 / 1,167 / 1,184 Unterstützungen: 1,130 / 1,112 / 1,084

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VL4JKK) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar ausgehen, überproportional mit einem Hebel von 20,7 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 3,0 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 1,165 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs ein neuer Stoppkurs von 4,14 Euro. Ein Ziel nach unten könnte sich um 1,13 US-Dollar befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt dann 3,2 zu 1.