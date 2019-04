EUR/USD: Charttechnisch läuft alles nach Plan!

Der Euro ist am letzten Dienstag stark unter Druck geraten und musste sich auch im weiteren Wochenverlauf den Shorties unterordnen. Es folgten drei Verlusttage in Folge, bis schlussendlich der Freitag für eine leichte Erholung genutzt werden konnte. In der Spitze erreichte der Kurs auf der Unterseite die Marke von 1,1110. Das bedeutet ein neues Jahrestief! In dieser Woche wird der Verbraucherpreisindex für die Eurozone veröffentlicht. Starke Zahlen könnten sich wieder positiv auf den Euro auswirken.

EURUSD_Daily_29042019

Charttechnik

Der Abwärtstrend auf der Tagesebene wurde also bestätigt. Der EUR hat nämlich per Tagesschlusskurs das Tief bei 1,1175 nachhaltig unterschritten – die Bären haben sich klar durchgesetzt. Auch hier muss nun nach so einer Bewegung eine kleine Korrektur eingeplant werden. Den ersten Schritt haben die Anleger bereits am Freitag gemacht und der Gemeinschaftswährung mal wieder einen positiven Abschluss beschert. Sollte diese Tendenz zum Wochenbeginn anhalten, so ist mit einem Anstieg bis zum relevanten Punkt bei 1,1323 zu rechnen. Die Wolke dient in diesem Fall als Widerstand.

Kurzer Exkurs: Ichimoku Kinko Hyo – der Wolkenindikator

Der japanische Journalist Goichi Hosada hat uns ein wunderbares Werkzeug hinterlassen. Anfang der 30er Jahre hat er mit einer Gruppe von Studenten den Trendfolgeindikator entwickelt. Er wurde 1968 erstmals publiziert und fand zügig Eingang in viele asiatische Handelshäuser. Und auch hierzulande erfreut er sich zunehmender Beliebtheit.

Mit diesem geheimnisvoll klingenden Begriff hat es Folgendes auf sich. Übersetzt bedeutet er etwa „Alles auf einem Blick“. Und wie ich finde bringt dieser Name es auf den Punkt. Mit dieser Methode erkennen sie sofort in welcher Marktphase sich ihre Investments gerade befinden, wo es sich lohnt ein- bzw. auszusteigen und wo sich Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche befinden. In der nächsten Ausgabe werde ich auf die einzelnen Komponenten dieses Indikators eingehen.

Trading-Idee von letzter Woche

Ein Entry unterhalb von 1,1226 wäre am letzten Dienstag möglich gewesen. Der Stopp hätte korrekterweise über das letzte Hoch bei 1,1263 gelegt werden müssen. Wie man gesehen hat, wurde das letzte Tief relativ zügig unterschritten und auch der erste Teilverkauf (1/3 der Position) fand am Mittwoch bei 1,1175 (Tief im Tageschart) statt. Was die Verwaltung angeht haben wir jetzt zwei Möglichkeiten: Trendhandel Stunde – Stopp bei 1,1231 oder Bewegungshandel Tag – Stopp bei 1,1234. Von einem weiteren Einstieg würde ich momentan eher abraten.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >

GKFX ist ein führendes, mehrfach ausgezeichnetes und international agierendes Brokerhaus aus dem Bereich des Online-Tradings mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wurde 2009 von einem erfahrenen Management-Team gegründet und beschäftigt global derzeit rund 500 Mitarbeiter. GKFX ist auf innovative Handelslösungen für moderne Trader spezialisiert und ermöglicht seinen Kunden den Zugang zu einer breiten Anzahl von Forex- und CFD-Produkten über technologisch fortschrittliche Handelsplattformen. Als oberster Maßstab für seine Service- und Produktqualität dient GKFX die Zufriedenheit seiner Kunden. Reguliert von der Financial Conduct Authority (FCA), verfügt GKFX über die erforderlichen Zulassungen der lokalen Aufsichtsbehörden. Die Niederlassung in Deutschland befindet sich in der Finanzmetropole Frankfurt am Main und ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) registriert.