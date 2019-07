EUR/USD: Chartmuster nicht überzeugend!

Der Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) hat in der abgelaufenen Woche seine erste kurzfristige Zielzone an den Jahrestiefs erreicht. Das vorliegende Kursmuster überzeugt aber nicht wirklich, Bären halten die Zügel fest in der Hand und könnten für eine Fortsetzung des Ausverkaufs sorgen.

Nun steht der Bodenbildungsversuch aus den Monaten April und Mai auf dem Prüfstand. Nach einem kurzfristigen Ausflug auf 1,1412 USD gegen Ende Juni setzte anschließend ein ziemlich heftiger Ausverkauf zurück an die Jahrestiefs von 1,1107 USD ein. Zwar versucht sich das Paar oberhalb dieser Marke an einer Stabilisierung, die letzten Handelsstunden mahnen jedoch zu erhöhter Vorsicht. Den noch immer besitzt die zuvor erfolgreich aufgelöste SKS-Formation aus den Monaten Juni und Juli ihre volle Gültigkeit, rechnerisches Zielniveau beim Euro zum US-Dollar bildet die Parität von einem Euro zu einem US-Dollar. Hierzu kann auch noch einmal ein Blick auf die letzte charttechnische Besprechung vom 24. Juli 2018: "EUR/USD: Verkaufs-Formation aktiviert" geworfen werden.

Das erste Ziel bei 1,1107 US-Dollar und somit den Jahrestiefs wurde erfolgreich angesteuert und hat investierten Anlegern einen kleinen Gewinn eingebracht. Geht es nun mindestens per Tagesschlusskurs unter 1,11 USD weiter runter, dürfte sich eine Fortsetzung der SKS-Formation aus den letzten beiden Monaten weiter durchsetzen und das Paar in Richtung Parität führen - zumindest auf das glatte Verhältnis von 1,10 USD. Als Stoppniveau kann nun der Bereich um 1,1160 USD angesetzt werden, bestehende Long-Positionen sollten ebenfalls mit einer merklichen Anhebung der Verlustbegrenzung enger abgesichert werden. Gelingt es hingegen zu Beginn dieser Handelswoche eine Stabilisierung von 1,11 USD einzuleiten, bestünde theoretisches Pullbackpotenzial zurück in den Bereich von 1,12 USD. Höher als der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 1,1238 USD wird es aller Wahrscheinlichkeit nach aber nicht mehr gehen. Es wäre eine echte Überraschung, wenn die Nackenlinie der SKS-Formation bei 1,12 USD wieder überwunden werden sollte.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,1151 // 1,1155 // 1,1180 // 1,1200 Unterstützungen: 1,1117 // 1,1107 // 1,1075 // 1,1022

Fazit

Über hoch gehebelte (98,95) Open End Turbo Short Zertifikat WKN DDY7LH kann bei einem Bruch der Jahrestiefs und anschließendem Rücklauf auf 1,10 USD eine Renditechance von weiteren 94 Prozent erzielen. Als Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 1,1160 US-Dollar zunächst nicht unterschritten werden, das entspricht einem Ausstiegskurs im Schein von 0,52 Euro. Bei maximaler Ausdehnung des US-Dollars befindet sich die Zielmarke im Zertifikat bei 1,96 Euro.

Strategie für fallende Kurse WKN: DDY7LH

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,00 - 1,01 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 1,1231 US-Dollar

Basiswert: EUR/SD KO-Schwelle: 1,1231 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,11184 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,96 Euro Hebel: 98,95

Kurschance: + 94 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

