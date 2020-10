EUR/USD-Chartanalyse: Wieder hoch auf alte Tiefs

Trend des Tageschart: Aufwärts/Seitwärts

Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des Währungspaares Euro/Dollar (EUR/USD Forex) zeigt die Kursbewegung seit Juni 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar, bei einem letzten Kurs von 1.1857.

Euro-Dollar Chartanalyse: Kurze Rückschau und Einordnung

In der vergangenen Woche hat das Währungspaar EUR-USD zielstrebig den Widerstand am Tief aus 2010 angesteuert. Von dort wurde ein Rücksetzer auf den SMA50 (grüne Linie) vollführt, um sich in Wurfweite zur Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wieder in Stellung zu bringen.

Mit dem Schlusskurs nah am Wochenhoch von 1.1880 ist der EUR/USD dann am Freitag aus dem Handel gegangen.

EUR/USD Chartanalyse: Steigende Kurse wieder im Bereich des Möglichen (Chart: TradingView ) Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung von EUR/USD?

Der EUR/USD Tageschart ist neutral bis positiv einzuschätzen. Eine Wahrscheinlichkeit von circa 70% hat aktuell eine Fortsetzung der Aufwärtsdynamik mit dem Ziel, das Tief aus 2010 zu überwinden.

Grundlage für steigende Kurse würde der Pullback an den SMA50 (grüne Linie) in Kombination mit dem Überwinden der kurzfristigen Abwärtstrendlinie (grau) bilden. Sollte der Ausbruch gelingen, liegt das nächste Kursziel am Hoch aus September.

Sollten die Kurse wieder unter den SMA50 fallen, würden sich die Aussichten auf eine Aufwärtsbewegung eintrüben.