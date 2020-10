EUR/USD-Chartanalyse: Überraschender Impuls

Trend des Tageschart: Aufwärts

Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des Währungspaares Euro/Dollar (EUR/USD Forex) zeigt die Kursbewegung seit März 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar, bei einem letzten Kurs von 1,1829.

Euro-Dollar Chartanalyse: Kurze Rückschau und Einordnung

In der vergangenen Woche hat das Währungspaar EUR-USD seinen kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Das Tief aus 2010 ist wieder in greifbare Nähe gerückt. Nach Tests des SMA50 (grüne Linie) zum Wochenbeginn konnten die gesammelten Kräfte am Freitag für einen starken Impuls über die kurzfristige (rot) und langfristige Abwärtstrendlinie (rot gestrichelt) genutzt werden.

Mit dem Schlusskurs am Tageshoch von 1.1830 könnte sich der überwundene SMA50 nun als Unterstützung bestätigen.

EUR/USD Chartanalyse: Starke Bewegung durch vier Widerstände (Chart: TradingView ) Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung von EUR/USD?

Der EUR/USD Tageschart ist positiv einzuschätzen. Die größte Wahrscheinlichkeit hat aktuell eine Fortsetzung der Aufwärtsdynamik mit dem nächsten Kursziel am 2010er Tief.

Kurse darüber würden dem Aufwärtstrend weitere Energie liefern. Das 2012er Tief wäre in diesem Fall dann das nächste realistische Ziel.

Fallen die Kurse wieder unter das August-Tief, könnte auch ein Test des Hochs aus 2019 bevorstehen. Unterhalb dieser Unterstützung liegt das Juni-Hoch mit 1.1422 Punkten, welches dann das nächste Ziel für fallende Kurse bieten würde.