EUR/USD-Chartanalyse: Stabilisierung am Jahreshoch

Trend des Tageschart: Aufwärts

Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des Währungspaares Euro/Dollar (EUR/USD Forex) zeigt die Kursbewegung seit Juli 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar, bei einem letzten Kurs von 1,2109.

Euro-Dollar Chartanalyse: Kurze Rückschau und Einordnung

Seit Ende Juli hat der Kurs des Währungspaares EUR-USD in einem Bereich zwischen den Marken von 1,1600 und 1,2000 rangiert. Anfang Dezember wurde dieser Bereich in einer massiven Aufwärtsbewegung verlassen. Bei 1,2177 wurde in der Vorwoche das aktuelle Jahreshoch erreicht.

In der vergangenen Woche hat eine Konsolidierung der Aufwärtsbewegung stattgefunden. Der Kurs konnte sich überwiegend oberhalb der möglichen Unterstützung des Hochs aus 2017 halten.

EUR/USD Chartanalyse: Konsolidierung am Jahreshoch (Chart: TradingView ) Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung von EUR/USD?

Der EUR/USD Tageschart darf deutlich positiv eingeschätzt werden. Im Wochenverlauf konnte die vorangegangene Bewegung in einer engen Seitwärtsrange abgearbeitet werden. Die Dochte der jüngsten Tageskerzen zeigen die Vehemenz der Anläufe auf neue Hochs.

Von diesem Punkt aus ergeben sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% weiter steigende Kurse. Der nächste Widerstand liegt in einiger Entfernung am Jahreshoch aus 2018. Dies wird bei einem Wert von 1,2555 markiert. Eine Trendfortsetzung in Richtung dieses Ziels ist durchaus möglich.

Eine andere Variante könnte die Pullback-Bewegung mit Test der Unterstützung am Sptember-Hoch sein. Hier liegt das letzte lokale Hoch vor dem Ausbruch und damit die Schwelle, die den Aufwärtstrend als intakt definiert. Kurse darunter würden dem Chartbild wieder eine neutrale Wertung verleihen.

Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:



– blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden

– grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden

– orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden

– schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs

– grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)

– rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)

– graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)