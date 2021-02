EUR/USD-Chartanalyse: Ende der Korrektur voraus?

Trend des Tageschart: Aufwärts/Seitwärts

Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des Währungspaares Euro/Dollar (EUR/USD Forex) zeigt die Kursbewegung seit Juni 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar, bei einem letzten Kurs von 1,2118.

Euro-Dollar Chartanalyse: Kurze Rückschau und Einordnung

Seit Ende Juli ist der Kurs des Währungspaares EUR-USD in einem Bereich zwischen den Marken von 1,1600 und 1,2000 gelaufen. Anfang Dezember wurde dieser Bereich mit einer Aufwärtsbewegung verlassen, die sich im Anschluss an eine Konsolidierung über dem 2017er Hoch fortgesetzt hat.

Nach dem Zwischenhoch im Januar läuft gerade eine Korrektur, die nah am Dezembertief nach oben gedreht hat. Die kurzfristige Aufwärtstrendlinie wurde damit in der Vorwoche deutlich getestet. Nun konnte sich der Kurs wieder bis an den SMA50 erholen.

EUR/USD Chartanalyse: Ende der Korrektur in Sicht? (Chart: TradingView ) Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung von EUR/USD?

Die kurzfristige Trendlinie und der SMA20 wurden zurückgewonnen, hier könnte der Kurs nun weiter steigen. Kurse darunter würden dem Chartbild eine neutrale Wertung verleihen, und der Aufwärtstrend im EUR/USD Tageschart wäre weiterhin gefährdet.

Ein Signal für schwächere Notierungen liegt in der Kreuzung des SMA20 unter den SMA50. Hier liegt im Bereich von 1,2150 ein zusätzlicher Widerstand. Falls dieser überwunden wird, ist die Trendfortsetzung zu 70% wahrscheinlich.

Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:



– blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden

– grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden

– orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden

– schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs

– grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)

– rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)

– graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)