EUR/USD-Chartanalyse: Bruch des SMA200

Trend des Tageschart: Seitwärts/Abwärts

Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des Währungspaares Euro/Dollar (EUR/USD Forex) zeigt die Kursbewegung seit Ende Juni 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar, bei einem letzten Kurs von 1,1862.

Euro-Dollar Chartanalyse: Kurze Rückschau und Einordnung

Vom Jahreshoch bei 1,2349 ausgehend, stand das erste Quartal 2021 im Zeichen einer Korrektur. Diese konnte sich vom Tief bei 1,1704 seit März wieder eindrucksvoll erholen und am steigenden SMA20 entlang zunächst wichtige Kursmarken zurückgewinnen.

Der Widerstand am Februarhoch hat jedoch zu einer Umkehr geführt, in deren Folge der EURUSD in einer starken Bewegung durch alle nahen Unterstützungen gebrochen ist. Gegen Ende der vergangenen Woche haben sich drei starke Abwärtskerzen gezeigt, denen der SMA200 keine nennenswerte Unterstützung bieten konnte.

EUR/USD Chartanalyse: Bruch unter den SMA200 (Chart: TradingView)

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung von EUR/USD?

Durch das Unterschreiten des gleitenden Durchschnitts aus 200 Tageskerzen zeigt sich ein schwächeres Chartbild. In der aktuellen Situation stehen die Chancen ausgeglichen für eine Gegenbewegung an den SMA200 oder den direkten Anlauf der Marke um 1,1750.

Im großen Bild sollte die Marke von 1,1700 halten, um Aussichten auf eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung aktiv zu halten. Bei Kursen unter dem Tief aus November’20 wäre von einem Trendwechsel auszugehen.

Welche Werkzeuge und Indikatoren verwendet Ihr im Chart? (Legende)

Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:



– blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden

– grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden

– orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden

– schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs

– grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)

– rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)

– graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)