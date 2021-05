EUR/USD-Chartanalyse: Am Februarhoch zeigt sich Widerstand

Trend des Tageschart: Aufwärts/Seitwärts

Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart des Währungspaares Euro/Dollar (EUR/USD Forex) zeigt die Kursbewegung seit Ende Juni 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursentwicklung für einen Tag dar, bei einem letzten Kurs von 1,2180.

Euro-Dollar Chartanalyse: Kurze Rückschau und Einordnung

Zum Ende des Jahres 2020 wurde die Seitwärtsphase zwischen den Marken von 1,1600 und 1,2000 mit einer Aufwärtsbewegung verlassen, die an ein neues Jahreshoch geführt hat. Das erste Quartal 2021 stand im Zeichen einer Korrektur, die im März bei 1,1704 ihr letztes Tief gefunden hat.

An der kurzfristigen Unterstützungslinie entlang hat sich der EURUSD nun wichtige Kursmarken zurückgeholt und in der vergangenen Woche den Widerstand am Hoch aus dem Februar getestet.

EUR/USD Chartanalyse: Die Erholung trifft nun auf ersten Widerstand (Chart: TradingView)

Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung von EUR/USD?

Der gleitende Durchschnitt aus 20 Tageskerzen stützt nun zusammen mit der Trendlinie die laufende Erholung. Bei erfolgreichem Überwinden des Februarhochs könnte sich die Dynamik fortsetzen. Dann bleibt abzuwarten, wie stark sich die Widerstände an den letzten Jahreshochs präsentieren.

Sollte der Kurs sich am aktuellen Widerstand abarbeiten, wäre ein Seitwärtsverlauf die naheliegendste Möglichkeit. Mit einem Bruch unter den SMA200 hätte sich die Marke bei 1,1750 wieder als Kursziel definiert.

Welche Werkzeuge und Indikatoren verwendet Ihr im Chart? (Legende)

Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (Simple Moving Average = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:



– blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden

– grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden

– orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden

– schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs

– grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)

– rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)

– graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)