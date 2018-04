EUR/USD - Bullen erreichen erste Unterstützung-warten auf die EZB-Entscheidung

Die Devisenpaarung löste letzte Woche den bullischen Wimpel bei 1,2250 bärisch auf und erreicht aktuell die erste horizontale Unterstützungszone bei 1,2165 (grün markiert). Bullische Tendenzen sind hier zur Zeit noch nicht auszumachen. Falls diese Zone nicht halten sollte, wartet im Bereich von 1,20 - 1,2060 bereits das nächstgrößere vierfache Unterstützungscluster.



Am morgigen Tag steht die Zinsentscheidung der EZB an. Mit einer erhöhten Volatilität in der vorgestellten Devisenpaarung muss gerechnet werden. Möglicherweise wird der morgige Tag richtungsweisend für die kommenden Wochen bei der Paarung sein. Wir warten die Entscheidung ab.

USD/JPY - Wie das Messer durch die Butter -





Am 04.04.18 stellte ich das Paar bereits vor. Den Bullen gelang es in der Tat, nach einer längeren Konsolidierung auf hohen Niveau, die Zone bei 107,00 - 107,50 zu überwinden. Eine dynamische Aufwärtsbewegung in Richtung 109,00 folgte. Aktuell überschreitet die Paarung den vorgestellten Kreuzwiderstand im Tageschart (rot markiert) sowie die 20-Wochenlinie bei 108,75 - 109,00 ohne erkennbare Gegenwehr der Bären. Dies zeugt von relativer Stärke.





Weitere Kurszuwächse in Richtung 110,00 - 110,30 sind in den kommenden Tagen wahrscheinlich. Spätestens In dieser Zone sollte eine Gegenbewegung bzw. Konsolidierung eingeplant werden, denn hier befindet sich ein dreifaches Widerstandscluster über die Woche und den Tag. Auf aktuellen Niveau (mehr als 160 Pip in drei Handelstagen) bietet sich ein Long-Einstieg mangels CRV nicht mehr an. Eine mögliche Bull-Pullback-Bewegung sollte abgewartet werden.

