EUR/USD – Box-Trading: Spaziergang gen Süden

Es gibt zwar keine neue Box, aber seit meinem letzten Beitrag einen neuen Einstieg. Die letzte Woche gebastelte Box wurde wie erwartet nach unten aufgelöst. Somit hat sich ein weiteres mittelfristiges Verkaufssignal ergeben und der Short-Einstieg wurde vollzogen – letzter roter Kreis.

Wir werden sehen, ob dieser Box-Trade auch wieder erfolgreich abgeschlossen werden kann – zum Vergleich sieht man am linken Rand des Charts noch den vorherigen Short-Trade mit seinen Teilausstiegen. Übrigens: ein Teilausstieg ist nach 100 Pips geplant (bei 1,1320).



EURUSD im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX Trader



Hand in Hand

Charttechnisch bleibt das Währungspaar EURUSD BÄRISCH entsprechend stehen alle Trends (kurz/mittel/langfristig) auf SHORT. Aber auch aus fundamentaltechnischen Gründen fühle ich mich in diesem Trade wohl. Die Zinsschere zwischen dem Euroraum und dem US-Dollar wird sich weiter ausdehnen und somit den Greenback noch attraktiver machen. Auch die politischen Entwicklungen sprechen eher gegen die europäische Gemeinschaftswährung. Möglicherweise werden die anstehenden Landtagswahlen in Hessen die Bundesregierung weiter schwächen, und Unsicherheiten sind an den Finanzmärkten bekanntermaßen keine Kaufargumente. Dies gilt natürlich auch für den Aktienmarkt, denn derzeit nehmen sich DAX und Euro gerne an die Hand beim Spaziergang gen Süden. ... zum vollständigen Artikel (und dem Box-Artikel der Vorwoche).