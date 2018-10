EUR/USD – Box-Trading: Klopf, klopf

Aktuell teilt sich der Euro ein ähnliches Schicksal wie Jogi Löw, Niko Kovac, Horst Seehofer, Angela Merkel. Allesamt angeschlagen, aber keiner geht zu Boden. Noch …

Die aktuelle Box im Währungspaar EUR/USD dehnt sich nun schon ungewöhnlich lange aus, schon fast den gesamten Oktober. Heute aber klopfen die Euro-Pessimisten an der unteren Begrenzung der Box an. Meine Trading-Schüler wissen, es könnte bald ein neuerliches mittelfristiges Verkaufssignal generiert werden.

Es gab heute schon ein erstes Antesten der unteren Box-Begrenzung an der Unterstützung um 1,1440/30. Wird die Box demnächst nachhaltig nach unten durchbrochen, wird das Signal aktiviert. Solange dies aber nicht der Fall ist, kann es auch noch zum Ausbruch aus der Box auf der Oberseite kommen – natürlich gegenwärtig eher unwahrscheinlich, aber der Wind kann sich an den Finanzmärkten bekanntlich schnell drehen. Aktuell teilt sich der Euro ein ähnliches Schicksal wie Jogi Löw, Niko Kovac, Horst Seehofer, Angela Merkel … allesamt angeschlagen, aber keiner geht zu Boden.





EURUSD im aktuellen 4-Stunden-Chart – Quelle: CFX Trader





Bei der Box-Strategie handelt es sich um eine eher konservative Swing-Trading-Strategie, die von mir als Daytrader als Ergänzung zu meinen eher kurzzeitig orientierten Trading-Aktivitäten gerne auf den DAX und EUR/USD gehandelt wird.Zum besseren Verständnis: Die vorherige Box wurde nach unten verlassen und somit eine Short-Position (roter Kreis) eröffnet. Nach 100 Pips kam es zur Teilgewinnmitnahme (erster grüner Kreis), dann als eine erste ernsthafte Gegenbewegung angestoßen wurde, nahm ich dann den schönen Gewinn für die Restposition mit.

Ihr

Till Kleinlein