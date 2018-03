EUR/USD - bei Ausbruch - Jahreshochs wahrscheinlich

Die Bullen arbeiten zur Zeit am Ausbruch und testeten in den letzten Tagen mehrfach die obere Trendlinie der Bullenflagge die damit geschwächt wird. Hier gilt es den Bruch der flacheren Trendlinie im 4h-Chart bei 1,2385 abzuwarten.



Konservative Trader warten ab, bis die letzten Hochs bei 1,2425 per 4h-Schlusskurs aus dem Weg geräumt sind. Ziel wäre dann das Jahreshoch bei 1,2555. Dreifache Unterstützung erfährt die Devisenpaarung im Bereich zwischen 1,2320 - 1,2335 durch mehrere Gleitende Durchschnitte. Die Wahrscheinlichkeit der bullischen Fortsetzung überwiegt aktuell.







GBP/NZD - starke Vorstellung bisher -



Am 17.03.18 schrieb ich zu der Paarung: "... Dabei bildete sich im Tageschart ein bullischer Wimpel in dessen Dreiecksspitze die Devisenpaarung in den letzten Wochen lief. Am Donnerstag erfolgte der regelkonforme Ausbruch bei 1,9110. Die Wahrscheinlichkeit der bullischen Fortsetzung in den kommenden Tagen in Richtung 1,9820-1,9830 ist hoch. In diesem Bereich sollte mit einem erneuten Angriff der Bären gerechnet werden. Hier befindet sich weiterhin die 200-Wochen-Linie sowie die Hochs aus 12/2017..."





Das Paar läuft seit dem Ausbruch sehr dynamisch in Richtung vorgestellte Zielzone, was ein Zeichen der Stärke darstellt. Im Stundenchart hat sich in den letzten Tagen ein weiteres Trendfortsetzungsmuster gebildet (Bullenflagge). Die Wahrscheinlichkeit der bullischen Fortsetzung und das Erreichen der 200-Wochen-Linie bei aktuell 1,9822 ist in den kommenden Tagen höher. Alternativ wäre eine Bull-Pullback in Richtung steigende 20 und 50-Tage-Linie bei 1,92 denkbar.

Thomas Krüger





Über den Autor:

Über das Unternehmen:

Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de