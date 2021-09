EUR/USD: Auf weitere Schwäche eingestellt

EUR/USD (Wochenchart): Die 200-Tagelinie dreht nach unten.

Von Manfred Ries

Freitag, 17. September 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant: die …

…Devisen – hier möchte ich heute auf das Währungspaar Euro vs. US-Dollar (EUR/USD) zu sprechen kommen. Zum Hintergrund: die Inflationsrate in den USA bleibt auf hohem Niveau: Im Vormonat zogen die Verbraucherpreise um kraftvolle 5,3 Prozent (im Vergleich zum Vorjahresmonat) an. Die Sondereffekte, welche die Inflation in den vergangenen Monaten in die Höhe getrieben haben, zeigten also auch noch im August ihre Wirkung. Die Frage, ob die Sonderfaktoren tatsächlich vorübergehender Natur sind, wie die US-Notenbank (Fed) glaubt, haben mir die August-Zahlen nicht beantworten können. Dennoch könnte der USD, sollte die Inflation auch im September nach oben hin überraschen, weiter zulegen.

Das Währungspaar EUR/USD notierte in der nun abgelaufenen Handelswoche schwächer und vermochte sich am Donnerstag nur kurzfristig entlang der 1,175er-Preismarke fangen. Damit gilt es für Trader jetzt, die USD 1,1704er-Marke als Support im Auge zu behalten.

Wie gehts weiter? Die Frage ist natürlich auch: Wie verhält sich die Fed weiter? Sollte sie auf ihrer Ansicht beharren, dass die Inflation im kommenden Jahr wieder deutlich niedriger sein wird? Oder wird sie doch zunehmend nervös? Mehr dazu werden wir alle wohl erst auf der kommenden Fed-Sitzung erfahren. Zumindest untermauern die jüngsten Inflationszahlen, aus meiner Warte heraus betrachtet, dass die Fed bald den Fuß vom Gaspedal nehmen wird: Eine Reduzierung der Anleihekäufe scheint mir wahrscheinlicher denn je. „Dies dürfte aber bereits in den USD-Wechselkursen eingepreist sein“, so erläuterte mir der Devisen-Analyst einer Frankfurter Investmentbank. Charttechnisch indes möchte ich eine weitere EUR/USD-Schwäche nicht ausschließen – der MA(200) neigt sich bereits gen Süden – ein Warnsignal. Meine Bitte: die weitere Entwicklung unbedingt im Auge behalten! Ein Break out unter die 1,1704er-Preismarke wäre ein »Sell«-Signal. EUR/USD notiert am Freitagabend (19:50 Uhr dt. Zeit) bei 1,172 USD (-0,3%). Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-aktiv!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

