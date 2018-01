EUR/USD (Annually) - Pullback oder Trendwende – 2018 als Gratwanderung

Pullback oder Trendwende – 2018 als Gratwanderung





Rückblende: Nachdem der Euro im Vergleich zum US-Dollar zu Beginn des Jahres 2017

das Mehrjahrestief vom März 2015 (1,0456 USD) nachhaltig unterschritt und damit die

seit knapp zwei Jahren bestehende seitliche Schiebezone „bearish“ auflöste, lag der

Ball gewissermaßen auf dem Elfmeterpunkt. Mehr noch: Der Torhüter hatte sich auch

schon für eine Ecke entschieden… Zum Leidwesen vieler Währungsstrategen und auch einiger

Technischer Analysten, die sich für das vergangene Jahr zugunsten des Greenback positioniert

hatten, kam es anders. Das Tief vom 3. Januar bei 1,0340 USD sollte bereits das Jahrestief

für das Währungspaar markieren. Der Euro startete danach eine dynamische Erholungsrally.

Diese Entwicklung verdeutlicht einmal mehr, dass die Aussagen aus dem Jahresausblick

nur eine grobe Richtschnur vorgeben können, die im Jahresverlauf immer wieder einer

kritischen Prüfung bedürfen. Wir haben das beispielsweise im Frühjahr nach einer komplettierten

inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation getan. Deshalb enthält unser Jahresfahrplan

immer auch strategische Stopp-Marken, deren Erreichen mitunter ein Umdenken erfordert.

Vielleicht liefert das Herausarbeiten dieser neuralgischen Punkte im Chartverlauf

für Anleger sogar den größeren Mehrwert.





















EUR/USD (Annually)











































