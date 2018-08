EUR/USD: Alarmstufe Rot!

Rückblick (30.07.2018 – 03.08.2018)

Der Euro bewegte sich zu Beginn unseres Betrachtungszeitraums, am Montag der letzten Handelswoche, im Bereich von 1,1718. Dieses Niveau konnte er in den Folgetagen allerdings nicht halten und so rutschte der Kurs folgerichtig bis auf die 1,1559, wo er einen kleinen Erholungsversuch unternommen hatte.

EUR/USD H1 6818

Es hat sich mal wieder gezeigt, dass im Forex-Bereich markante Hochs und Tiefs eine hohe Aussagekraft haben und im Fokus der Spekulanten liegen. Genau an der Spitze von 1,1745 haben die Shorties zugegriffen und den EUR in Richtung Süden geschickt. Relevante Marken wurden relativ schnell erreicht und teilweise unterschritten. Erst am letzten Freitag haben die Bären eine Verschnaufpause eingelegt und damit eine Erholungsbewegung ermöglicht.

Im Tageschart bleibt unsere Gemeinschaftswährung hinter Gittern, also in der Seitwärtsrange gefangen - die Parameter bleiben unverändert. Auf der Oberseite müssen wir die Hochs bei 1,1790 und 1,1851 im Blick behalten. Auf der Unterseite liefert die Supportzone bei 1,1553 den Longis die letzte Chance, das Ruder an sich zu reißen.

Trade Empfehlung:

Aufgrund des jüngsten Abverkaufs ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Sollte der EUR zu Beginn dieser Handelswoche das Tief nachhaltig nach unten verlassen, werden wir uns in Geduld üben und auf eine Rückkehr bis in den Bereich von 1,1610 warten. Hier würde ich zugreifen und eine Short-Position aufbauen. Weitere Ziele auf dem Weg nach unten sind schnell ausgemacht: 1,1550/1,1526/1,1508. Verwaltung: Bewegung/Stunde.





