EUR/USD: Alarmstufe Rot!

Der Euro notierte am Montag den 15. Juli, im Bereich von 1,1280. Nach einem kurzen Abstecher in Richtung 1,1200 konnte sich der Kurs stabilisieren und erneut den Weg gen Norden einschlagen. Doch das letzte High bei 1,1285 konnten die Longis nicht nachhaltig überwinden und somit scheiterte die Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung. Stattdessen übernahmen im Nachgang die Shorties das Kommando und bugsierten den Kurs unter das entscheidende Level bei 1,1193.





Charttechnik:

Zum Wochenausklang ist es dem EUR nicht gelungen eine Erholungsbewegung zu starten und die Marke von 1,1285 (100%-Korrektur) ins Visier zu nehmen. Stattdessen ging es an die finale Anlaufmarke bei 1,1107. Bei einer ausgesprochenen Schwäche ist sogar ein signifikantes Abtauchen unter dieses Niveau nicht ausgeschlossen.

Trading-Idee:

Da der Abverkauf schon ziemlich weit vorangeschritten ist, empfehle ich auf eine Konsolidierung zu warten, um erst ab dem 1,1200er Bereich nach Short-Einstiegen Ausschau zu halten. Ein spekulativer Trade wäre in der 1,1180 Zone realisierbar. Ein enger Stopp sowie gutes Potenzial würden dieses Vorgehen rechtfertigen. Ansonsten übt man sich in Geduld und hofft, wie bereits erwähnt, auf die Erholung bei der Gemeinschaftswährung.







RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

