EUR/USD: Abwärtsziel nahezu erreicht!

Nachfolgend soll der EUR/USD nach der X-Sequentials Chartanalyse Methode analysiert werden. Im Chart ist zu sehen wie das Währungspaar vom 5.2.2021 bis zum 31.3.2021 ein bullisches X-Sequentials X5 Umkehrmuster ausbildete. Dieses ließ steigende Kurse bis 1,2238 - 1,2316 - 1,2398 erwarten. Die Kurszielzone ist im Chart mit "5XZ" gekennzeichnet. Der EUR/USD bildete am 25.5.2021 mit 1,2267 einen entsprechenden Hochpunkt aus. Dieses Hoch ist als "5XZ" zu kennzeichnen. Im Anschluss war ein Rückgang der Kurse bis zur X-Sequentials "X" Linie zu erwarten. Diese lag bei 1,1912. Der gesamte Bereich der sogenannten "X" Linie ist ein Unterstützungsbereich, beginnend bei 1,1990 und endend bei 1,1826. Innerhalb dieses Unterstützungsbereichs fand der EUR/USD nur kurzfristig Unterstützung und tendierte zunehmend schwächer. Nach Unterbieten von Punkt "5X5" des bullishen X-Sequentials X5 Musters bei 1,1704 war zu erwarten, dass die inversen 5XZ Abwärtsziele erreicht werden.

Dieses bedeutete tiefere Kurse bei diesem Währungspaar. Der EUR/USD schloss am Donnerstag,den 25.11.2021 bei 1,1209, mit einem letzten Tiefpunkt bei 1,1203. Am Freitag, den 26.11.2021 notiert der EUR/USD bei 1,1290. Die X-Sequentials 5XZ invers Abwärtszielzone verläuft von 1,1244 bis 1,1074, mit einem Mittel bei 1,1158. Somit befindet sich das Währungspaar innerhalb der Abwärtszielzone. Jedoch ist im Chart eine Diagonale mit zwei Horizontalen zu sehen. Hier handelt es sich um eine 3/6 X-Sequentials Abwärtszielzone. Es ist eine Kurszielzone die auf 1,1120 bis 1,1080 zeigt. Ohnehin ist nach der X-Sequentials Chartanalyse Methode die Abwärtsbewegung erst beendet, wenn die Tagesschlusskurse permanent oberhalb der jeweiligen 3/6 X-Sequentials Abwärtstrendmarke notieren. Diese befindet sich aktuell bei 1,1464, wird aber nach drei weiter tieferen Schlusskursen bei 1,1255 liegen.

Charttechnisch befindet sich Unterstützung bei 1,1068. Der EUR/USD befindet sich zwar innerhalb der Abwärtszielzone, aber weiterhin innerhalb eines intakten Abwärtstrends. Dieses bleibt solange der Fall, bis die aktuelle 3/6 X-Sequentials Abwärtstrendmarke, derzeit bei 1,1464 per Tagesschlusskursen überboten wird, diese dort nicht Widerstand finden, sondern permanent oberhalb dieser Marke notieren! Erst dann liegt ein Kaufsignal vor.

Nach Abschluss der Abwärtsbewegung ist ein Kursanstieg bis zur X-Sequentials "X" Marke bei 1,1912. Das Mindestziel befindet sich bei 1,1826.

EUR/USD 1 Tages X-Sequentials Chart:

