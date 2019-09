EUR/USD - 7 Jahre Tibet neigen sich dem Ende!

7 Jahre in Tibet neigen sich dem Ende zu! Nachdem wir seit Monaten von einem Anlaufen des $1.09 Bereiches im EUR/USD sprechen, kann dieser Bereich nun endlich erreicht werden. Damit wird Marktübergreifend unser 7. Zielbereich nacheinander getroffen!

Unser Zielbereich wurde angetestet und auf die 161.8% Extension bei $1.09284 erfolgt auch gleich eine deutliche Reaktion der Bullen. Ein guter und wichtiger Schritt, dennoch sehen wir den Markt noch anfällig für weitere Rücksetzer. Solange wir nicht die 14.6% Marke bei $1.09972 überschreiten, können wir nicht von einem Tief ausgehen.

Wir warten mit Long Positionen daher erst einmal ab. Was wir sehen wollen ist eine etablierte 1,2 Struktur und ein Überschreiten der genannten Marke. Wir werden über den Verlauf in einer weiteren Kurznachricht informieren per E-Mail informieren sobald der optimale Zeitpunkt für Long Positionen gekommen ist. Das Potenzial für den kommenden Trade ist natürlich überragend wenn man sich die Chart Struktur genauer ansieht. Sie erhalten sobald der Markt bereit ist, per E-Mail die genauen Koordinaten für einen Einstieg sowie Stopp und Kursziel! Es kommt also wieder eine ordentliche Portion Spannung in den Markt.

