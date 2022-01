EUR/USD: 2021'er Tiefs im Fokus

Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Zinsentscheides der US-Notenbank FED am Mittwoch zeigt sich der US-Dollar (USD) gegenüber dem Euro (EUR) deutlich fester, außerdem wurde ein seit Ende November 2021 bestehender Aufwärtstrend gebrochen. Zuvor war dem Spektakel ein Fehlausbruch über einen längeren Abwärtstrend vorausgegangen.

Seit Anfang 2021 herrscht beim Währungspaar Euro gegenüber dem US-Dollar ein intakter Abwärtstrend, dieser verschärfte sich in den letzten Monaten sogar noch und führte geradewegs auf 1,1186 US-Dollar bis Ende November letzten Jahres abwärts. Dort startete zwar eine Erholungsbewegung in drei ausgeprägten Wellen, höher als 1,1482 US-Dollar reichten die Gewinne allerdings nicht. In den letzten Tagen mussten wieder empfindliche Verluste bei dem Paar verdaut werden, der kurzfristige Ausflug über den vorausgegangenen Abwärtstrend ist klar als Fehlsignal zu interpretieren. Das könnte kurzfristig nun bärische Marktteilnehmer auf den Plan rufen.

2021'er Tiefs im Test

Sollte ein nachhaltiger Tagesschlusskurs unterhalb von 1,13 US-Dollar zustande kommen, dürften kurzfristig bärische Marktteilnehmer im Vorteil sein und das Paar in Richtung 1,1234 und darunter an die Jahrestiefs aus 2021 bei 1,1186 US-Dollar drücken. Entsprechend würden sich hierauf Handelsansätze auf der Unterseite anbieten, ein Ausbruch über 1,14 US-Dollar könnte dagegen die Lage etwas entspannen. Darüber wäre ein zeitnaher Test der aktuellen Jahreshochs bei 1,1482 US-Dollar vorstellbar, eine weitere potenzielle Zielmarke ist um 1,1529 US-Dollar im bullischen Szenario angesiedelt.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,1324 // 1,1359 // 1,1366 // 1,1403 US-Dollar Unterstützungen: 1,1263 // 1,1234 // 1,1206 // 1,1186 US-Dollar

Fazit

Es zeichnet sich derzeit eine kurzfristige Abwärtsbewegung beim Währungspaar EUR/USD an, Zielmarken sind auf Sicht der nächsten Tage um 1,1234 und darunter bei 1,1186 US-Dollar angesiedelt. Durch den kurzfristigen Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN VX5ZLW ließe sich hierdurch bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 135 Prozent erwirtschaften, am Ende dürfte der Schein ein Niveau von 1,67 Euro aufweisen. Eine Verlustbegrenzung sollte die runde Marke von 1,13 US-Dollar allerdings nicht unterschreiten, woraus sich ein möglicher Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,66 Euro ergibt. Als Anlagehorizont werden nur wenige Tage angesetzt.

Strategie für fallende Kurse WKN: VX5ZLW

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,70 - 0,71 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,1373 US-Dollar

Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1373 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,1295 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,67 Euro Hebel: 140,8

Kurschance: + 135 Prozent Quelle: Vontobel

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.