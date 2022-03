EUR/USD: 1,10 USD im Fokus

Die Gemeinschaftswährung Euro (EUR) verliert gegenüber dem US-Dollar (USD) seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine massiv an Wert und begab sich im gestrigen Handel auf ein Niveau von 1,1060 USD abwärts. An eine Stabilisierung ist derzeit nicht zu denken, weitere Verluste müssen zwingend einkalkuliert werden.

Seit grob Dezember 2014 schwankt der Euro gegenüber dem US-Dollar zwischen den Kursmarken von 1,0340 und auf der Oberseite 1,2555 US-Dollar grob seitwärts, wobei sich in den letzten Jahren eine latente Aufwärtsbewegung eingestellt hatte. Diese droht nun beendet zu werden, sollte sich die Verlustserie der Gemeinschaftswährung in der jetzigen Form weiter fortsetzen, was im Umfeld der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ukraine durchaus zu erwarten wäre. Größere Unterstützungen findet der Euro noch ein gutes Stück weit tiefer, sodass weitere Verluste zwingend einkalkuliert werden müssen.

2020'er Tiefs im Blick

Vorläufig lassen sich bei EUR/USD keine tragfähigen Unterstützungen ausmachen, diese wären erst im Bereich von 1,0952 und darunter bei etwa 1,0879 US-Dollar anzutreffen. Möglich wäre sogar ein Rücklauf zurück an die Tiefs aus 2020 bei 1,0635 US-Dollar, ehe sich wieder eine längere Erholungsbewegung durchsetzt. Im Falle einer vorzeitigen Kehrtwende und eines Anstiegs mindestens über 1,1235 US-Dollar könnte dagegen eine Erholungsbewegung an 1,1383 US-Dollar heranreichen. Größere Zugewinne werden nur unter großen Anstrengungen der Bullen erzielt werden können.

EUR/USD (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,1106 // 1,1217 // 1,1383 // 1,1494 US-Dollar Unterstützungen: 1,1033 // 1,0952 // 1,0880 // 1,0635 US-Dollar

Fazit

Die kurzfristigen Zielmarken für EUR/USD sind um 1,0952 und darunter 1,0879 US-Dollar anzutreffen. Eine überschießende Korrekturwelle könnte sogar an 1,0635 US-Dollar heranreichen. Aber selbst, wenn man durch das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VX7MU1 auf das mittlere Ziel setzen würde, ergibt sich bereits eine Renditechance von 87 Prozent. Entsprechende Zielmarken im Schein wären in diesem Fall bei 2,92 und 3,58 Euro anzutreffen. Sollte ein legitimes Direktinvestment in Erwägung gezogen werden, sollte ein Stopp das Niveau von 1,1180 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht unterschreiten, daraus leitet sich eine entsprechende Verlustbegrenzung im Schein von 0,86 Euro ab.

Strategie für fallende Kurse WKN: VX7MU1

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,90 - 1,91 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,1273 US-Dollar

Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,1273 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,1065 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,58 Euro Hebel: 52,4

Kurschance: + 87 Prozent Quelle: Vontobel

