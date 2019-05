EUR/TRY: Zweite Verkaufswelle im Anmarsch

Nach erneuten Jahreshöchstständen zu Beginn dieses Monats im Währungspaar Euro (EUR) zur türkischen Lira (TRY) hat der Druck auf die türkische Währung merklich nachgelassen. Aktuell notiert das Paar noch an einer zwischengeschalteten Unterstützung, aus technischer Sicht fehlt jedoch noch ein weiteres Tief für den erfolgreichen Abschluss einer Konsolidierung.

Nach den Rekordhochs aus August letzten Jahres bei 8,0471 TRY hat die türkische Währung zeitweise wieder Boden gut gemacht und im Bereich von 5,8841 TRY ihren vorläufigen Höhepunkt zum Euro zum Jahreswechsel gefunden. Anschließend schwächte sich die Heimatwährung der Türken wieder sichtlich ab, Kursgewinne des Euro bis Anfang des Monats auf 7,0337 TRY folgten. Seit Beginn des Mai schwächelt die europäische Gemeinschaftswährung Euro hingegen unerwartet, wie aus einem Intermarket-Vergleich hervorgeht. Dies machte sich bereits in einer ersten Verkaufswelle zurück auf das Niveau von 6,70 TRY bemerkbar. Nach einer zwischengeschalteten Erholungsbewegung wurde vor wenigen Handelstagen die zweite erwartete Korrekturwelle initiiert und dürfte geradewegs auf frische Monatstiefs runter führen. Dabei hilft Anlegern das allseits bekannte Fibonacci-Retracement. Dieses gibt bis zu einer tragfähigen Unterstützung nämlich noch weiteres Abwärtspotenzial zu verstehen, dass durchaus für ein fortgesetztes Short-Investment herangezogen werden kann.

Sobald das Währungspaar EUR/TRY unter das Niveau aus Anfang Mai von 6,6942 TRY zurückfällt, sind weitere Abgaben auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 6,5792 TRY zwingend einzuplanen. Erst dort dürfte das Paar auf eine ausreichend starke Unterstützung treffen, um eine anschließende Erholungsbewegung einzuleiten. Höhere Kursnotierungen als grob 6,80 TRY können vorläufig nicht abgeleitet werden, bevor nicht ein klarer Boden für den Euro etabliert worden ist. Übergeordnet beherrscht noch immer ein intakter Aufwärtstrend das Handelsgeschehen, früher oder später dürfte die türkische Lira ohnehin wieder unter Druck geraten und dem Euro freien Spielraum auf der Oberseite geben.

EUR/TRY (Tageschart in türk. Lira) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6,7625 // 6,7849 // 6,8737 // 6,9275 Unterstützungen: 6,6948 // 6,6582 // 6,6291 // 6,6000

Als Einstiegsvoraussetzung wird ein sich abzeichnender Tagesschlusskurs unter den bisherigen Maitiefs von 6,6942 TRY vorausgesetzt. Nur dann lässt sich weiteres Korrekturpotenzial in den Bereich von 6,60 TRY ableiten und beispielsweise über das Mini Future Short Zertifikat WKN VF5S7J eine besonders ansprechende Rendite von gut 20 Prozent erzielen. Die Verlustbegrenzung sollte gemessen am Basispaar nicht höher als 6,7367 TRY angesetzt werden, im Zertifikat ergibt sich hieraus ein Stoppkurs von 8,40 Euro, als Ziel sind 10,44 Euro zu nennen. An Volatilität dürfte es sicherlich nicht mangeln, eine engmaschige Beobachtung auch der dazugehörigen Nachrichtenlage bleibt unerlässlich!

Strategie für fallende Kurse WKN: VF5S7J

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 8,98 - 9,23 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 7,30 TRY

Basiswert: EUR/TRY KO-Schwelle: 6,8764 TRY

akt. Kurs Basiswert: 6,70730 TRY Laufzeit: Open end

Kursziel: 10,44 Euro Hebel: 10,83

Kurschance: + 20 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.