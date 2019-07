EUR/TRY: Was für ein Schlag!

Der amtierende türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Chef der türkischen Notenbank am Wochenende entlassen und weckt hierdurch nicht unbedingt vertrauen unter Investoren. Die türkische Lira (TRY) wertete am Montag vorübergehend um zwei Prozent zum Euro (EUR) ab und konnte dadurch ihren mittelfristigen Aufwärtstrend verteidigen.

Dabei kam die Entlassung des vorherigen Chefs Murat Cetinkaya der türkischen Notenbank nicht unerwartet, schon längerfristig hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan auf eine Zinssenkung gepocht. Die Nationalbank reagierte zuvor mit einer straffen Anhebungspolitik und senkte hierdurch die Inflationsrate des Landes deutlich. Der neue Chef der Bank Murat Uysal dürfte dem Staatspräsidenten etwas wohlgesonnener entgegentreten, was die Unabhängigkeit der Notenbank gegenüber dem Staat untergräbt. Investoren könnten dies als Anlass für eine Kapitalflucht nehmen und die türkische Währung weiter unter Druck setzen. Aus technischer Sicht herrscht noch immer ein mittelfristiger Aufwärtstrend beim Währungspaar EUR/TRY, wodurch der jüngste Kursabschlag in dem Paar nun wieder einem Aufwärtstrend weichen könnte.

So ganz geschockt scheinen die Märkte allerdings nicht zu sein, technisch kann erst oberhalb von 6,50 TRY kurzfristiges Aufwärtspotenzial an die markante Hürde um 6,6106 TRY abgeleitet werden. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit an den nächstgrößeren Widerstand um glatt 6,70 TRY zuzulegen, sofern sich die dieswöchige Aufwärtsdynamik in gleicher Weise fortsetzt. Sollte das Währungspaar Euro zur türkischen Lira hingegen unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 6,3139 TRY zurückfallen, bestünde eine realistische Chance auf Stärkung der türkischen Lira. In diesem Fall könnte der Wechselkurs sogar in den Bereich von 6,10 TRY zurückgehen. Spätestens an der runden Marke von 6,00 TRY ist jedoch mit einer kurzfristigen Gegenreaktion zur Oberseite zu rechnen.

EUR/TRY (Tageschart in TRY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6,5000 // 6,5310 // 6,6000 // 6,6502 Unterstützungen: 6,4128 // 6,3400 // 6,3138 // 6,3051

Fazit

Kurzfristig orientierte Anleger können bei der vorgestellten Handelsidee beispielsweise auf das Mini Future Long Zertifikat WKN VF6PJH zurückgreifen. Bei einem Ziel von 6,70 TRY ergibt sich hierdurch ein Renditepotenzial von 35 Prozent. Die Verlustbegrenzung sollte gemessen am Basiswert zunächst nicht höher als 6,34 TRY angesetzt werden, bei diesem Szenario ergibt sich hierdurch ein Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 2,7 zu 1. Da dieses Engagement jedoch vergleichsweise kurzfristig ausgelegt ist, sollte auch eine engmaschige Beobachtung des Paares nicht ausbleiben. Im vorgestellten Schein ergibt sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee ein Zielbereich von 15,71 Euro, der Stoppkurs ist entsprechend um 10,11 Euro gemessen am Zertifikat anzusetzen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF1DZ5

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 11,57 - 11,83 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 5,6908 TRY

Basiswert: EUR/TRY KO-Schwelle: 5,9449 TRY

akt. Kurs Basiswert: 6,43755 TRY Laufzeit: Open end

Kursziel: 15,71 Euro Hebel: 8,44

Kurschance: + 35 Prozent Quelle: Vontobel

