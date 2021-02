EUR/TRY: Vorsicht an dieser Stelle!

Nachdem beim Währungspaar Euro (EUR) zur türkischen Lira (TRY) eine dreiwellige Korrekturwelle seit den Rekordständen aus Anfang November abgespielt worden ist, könnte nun wieder eine Gegenbewegung zur Oberseite anstehen. Dabei hat das Paar perfekt das minimale Korrekturziel erwischt, an dem sich gewisse Gegenwehr von bullischen Marktteilnehmern zeigt.

Nachdem im abgelaufenen Jahr die türkische Lira zur Gemeinschaftswährung Euro um gut 53 Prozent auf einen Wert von 10,2026 zu 1 abgewertet hatte, startete Anfang November nach Zieleinlauf eine nicht unerwartete Korrekturbewegung. Diese präsentiert sich bislang dreiwellig und ist daher als Konsolidierung zu bewerten. Dabei setzte das Paar exakt in den zuvor favorisierten Bereich von 8,4539 TRY zurück, an dem sich nun gewisse Gegenwehr bullischer Marktteilnehmern zeigt. Dies könnte kurzfristig Gewinne beim Euro nach sich ziehen, aber erst bei einem Anstieg über den laufenden Abwärtstrend sollten wieder größere Anstiege folgen. Investierten Anleger stellt sich nun die Frage, ob an dieser Stelle ein Ausstieg nicht das sinnvollste wäre.

Gewinne sichern!

Von einem nachhaltigen Boden kann noch lange nicht gesprochen werden, der kleine Docht der Unterseite der aktuellen Wochenkerze weist aber auf eine begrenzte Käuferschicht hin. Sollte aber das Niveau von 8,60 TRY im weiteren Verlauf überwunden werden, könnte sich durchaus ein Anstieg an 8,80, maximal jedoch an 8,8936 TRY entfalten. Ein Anstieg an 9,3546 TRY würde dagegen oberhalb von 9,00 TRY sehr wahrscheinlich werden. Dann dürfte auch der laufende Abwärtstrend schon wieder beendet sein. Ein Kursrutsch unter 9,38 TRY würde dagegen die Annahme weiterer Abschläge auf 8,0471 TRY und somit die Verlaufshochs aus Ende 2018 nähren.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 8,6000 // 8,6217 // 8,7268 // 8,8936 Unterstützungen: 8,3935 // 8,3050 // 8,2129 // 8,1489

Fazit

Eine nachhaltige Trendwende am Unterstützungsniveau von 8,4539 TRY ist noch lange nicht spruchreif, lediglich eine kurze Gegenreaktion zurück an 8,8936 TRY ließe sich oberhalb von 8,60 TRY für EUR/TRY ableiten. Durch den Einsatz des Mini Future Long Zertifikates WKN VP4HYM könnte dadurch eine Renditechance von 80 Prozent entstehen. Rechnerisch dürfte der vorgestellte Schein dann bei 10,04 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung sollte unter den aktuellen Wochentiefs von 8,3930 TRY angesetzt werden, dies entspräche einem möglichen Ausstiegskurs von 4,14 Euroim vorgestellten Schein.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP4HYM

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,17 - 5,41 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 8,0388 TRY

Basiswert: EUR/TRY KO-Schwelle: 8,2495 TRY

akt. Kurs Basiswert: 8,4817 TRY Laufzeit: Open end

Kursziel: 10,04 Euro Hebel: 18,5

Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.