EUR/TRY: Türkische Lira profitierte von der unerwarteten Entscheidung der Notenbank

In einer außerordentlichen Notenbanksitzung der türkischen Zentralbank (CTMB) wurde am Mittwochabend der Leitzinssatz von 13.5% auf 16,5% erhöht. Die Notenbank reagierte damit auf den signifikanten Preisverfall der Lira im Monat Mai. In der Spitze betrug die Abwertung der Lira im Mai gegenüber dem Euro rund 18 %. Die Intervention der Notenbank könnte nun die Talfahrt der türkischen Landeswährung stoppen und eine Trendumkehr einleiten.

Zur Stunde wird der Euro zur Lira vom Brokerhaus IG auf 5,3582 Lira taxiert. Damit liegt das Devisenpaar rund 6,3 Prozent tiefer als am Vortag. Die unerwartete Leitzinserhöhung zeigte eine direkte Wirkung auf den EUR/TRY Kursverlauf. Binnen 35 Minuten gab der Euro rund 6 Prozent nach.

EUR-TRY auf 5 Minutenbasis

Quelle: IG Handelsplattform