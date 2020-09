EUR/TRY: Paar keilt sich langsam ein!

Der Euro (EUR) gegenüber der türkischen Lira (TRY) steigt unaufhörlich weiter an und unterstreicht die Schwäche der Türken sehr deutlich. Mittlerweile hat sich das Paar bis ganz knapp an ein Wechselkursverhältnis von 1 zu 9 herangearbeitet.

Die Türkei steht wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand, die Inflation fällt zweistellig aus, Investoren haben schon unlängst damit begonnen Kapital aus dem Land abzuziehen und auch scheint die Zentralbank nicht mehr ihre Unabhängigkeit zu haben, ganz abgesehen von der anhaltenden Corona-Krise. All diese Punkte haben in der jüngsten Vergangenheit zu einer massiven Abwertung der türkischen Lira geführt, allein in diesem Jahr lässt sich eine Entwertung von über 33 Prozent auf ein Rekordniveau von 8,8844 TRY feststellen. Damit nährt sich das Paar aber auch einer signifikanten Widerstandszone um eins zu neun an, die vielmehr psychologisch bedingt ist. Aus technischer Sicht lässt sich langsam, aber sicher ein bärischer Keil seit Mitte August feststellen, der in der Charttechnik durchaus das Potenzial für eine baldige Korrektur hätte. Noch aber ist der übergeordnete Aufwärtstrend vollkommen intakt, bestehende Positionen sollten aber enger abgesichert werden.

Bärischer Keil in Arbeit

Innerhalb des vorliegenden Keils könnten noch weitere Gewinne folgen, übergeordnetes Zielniveau stellt ein Wechselkursverhältnis von eins zu neun dar. Ab diesem Punkt wird allerdings ein größerer Pullback erwartet, dieser könnte jedoch auch früher einsetzen. Unterhalb eines Niveaus von 8,7260 TRY wären Abschläge zurück auf 8,60 TRY durchaus möglich. Darunter findet das Paar EUR/TRY um 8,4455 TRY und den dort verlaufenden Aufwärtstrend eine weitere Unterstützung vor. Als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise dann auf das Mini Future Short Zertifikat WKN VP65C7 zurückgegriffen werden. Bestehende Positionen können nun mit einer merklichen Stopp-Anhebung auf mindestens 8,6500 TRY enger abgesichert werden. Ein dauerhafter Sprung über 9,00 TRY wird aber nicht favorisiert, womöglich greift dann in die türkische Zentralbank ein.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 8,8844 // 8,9415 // 8,9738 // 9,002 Unterstützungen: 8,7878 // 8,7277 // 8,5881 // 8,4450

Fazit

Eindeutige Trendwendesignale sind noch nicht zu erkennen, die Lage spitzt sich aber sukzessive zu. Unterhalb eines Kursniveaus von 8,7260 TRY wird jedoch ein Rücksetzer in den Bereich von 8,4455 TRY sehr wahrscheinlich und kann für den Aufbau von kurzzeitigen Short-Positionen herangezogen werden. Über das Mini Future Short Zertifikat WKN VP65C7 ließe sich in einem derartigen Szenario eine Rendite-Chance von 35 Prozent herausholen. Der Schein dürfte entsprechend bei vollständiger Umsetzung der Idee bei 16,26 Euronotieren. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung sollte aber noch oberhalb der aktuellen Jahreshochs angesetzt werden. Eine schnelle Reaktion der Anleger wird aufgrund sich der ständig verändernden Parameter zwingend vorausgesetzt!

Strategie für fallende Kurse WKN: VP65C7

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 11,83 - 12,06 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 9,8825 TRY

Basiswert: EUR/TRY KO-Schwelle: 9,5193 TRY

akt. Kurs Basiswert: 8,8373 TRY Laufzeit: Open end

Kursziel: 16,26 Euro Hebel: 74,7

Kurschance: + 35 Prozent Quelle: Vontobel

